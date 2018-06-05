原标题：京津冀迎高温 气象专家称突破历史极值可能性较小

中新社北京6月5日电 （杨佳欣）中央气象台5日发布消息，5月24日至6月4日，中国京津冀地区的日平均最高气温达到33℃左右，较历史同期（31℃—32℃）偏高。

国家气象中心高级工程师李勇表示，过去十天，京津冀地区的日平均最高气温较历史同期偏高，但仍属于正常现象。从7日开始，高温天气范围有所缩小。

6月5日，民众在陕西西安遮阳出行。当日中午，陕西省气象台发布高温蓝色预警。中新社记者 张远 摄

据李勇介绍，高温天气从4日白天开始发展，并将一直持续到7日。其中，5日至6日高温的影响范围和强度达到最大，7日高温天气范围有所缩小。高温天气主要影响京津冀地区。5日至6日，北京、天津、河北中南部、山东北部和西部、河南北部以及陕西关中地区最高气温可达35℃—38℃，局地可达39℃—40℃。7日，高温范围进一步向东南地区收缩，主要影响河南北部、山东北部等地。

针对此次高温天气的成因，李勇表示，从高空环流来看，目前京津冀地区受大陆暖气团控制，以下沉气流为主，天空状况为晴到少云天气。白天太阳辐射作用明显，地面增温快。同时，低层以南风为主，无明显的冷空气活动，这就导致华北黄淮的高温天气。

李勇说，2014年5月底，北京、天津、河北都出现过41℃以上的高温天气。截至目前，京津冀地区的高温还未达到40℃，未来几天上述大部地区突破历史极值的可能性较小。

本次高温天气是否会对高考带来影响？李勇表示，7日山东北部和河南北部地区高温天气还将持续，空气湿度小，天气较为干燥，对于这些地区的考生可能会产生一些身体方面的不适，考生需注意防暑降温。8日，随着高温天气得以缓解，不再对考生造成影响。（完）

责任编辑：张岩