我国成功发射风云二号H星 将提供气象监测服务

原标题：快讯：我国成功发射风云二号H星

今天21时07分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号甲运载火箭，成功将风云二号H星发射升空。这是风云二号系列气象卫星的最后一颗星，将着重为我国及部分一带一路沿线国家提供持续稳定的气象监测服务。（央视记者 崔霞 王世玉 吴杰 刘常连 徐静 王伟童）

来源：央视新闻客户端

责任编辑：张岩