中国国内航线时隔3年再次征收燃油附加费

原标题：中国国内航线燃油附加费再次恢复征收

中新社北京6月5日电 （记者 周音）5日起，中国多家航空公司开始征收国内航线燃油附加费，这是时隔3年后，中国国内航线燃油附加费再次恢复征收。征收标准为每位成人旅客10元（人民币，下同）；购买国内民航成人普通票价50%的儿童（含无成人陪伴儿童）、革命伤残军人和因公致残的人民警察，免收燃油附加费。

资料图：国航班机。 中新社记者 余瑞冬 摄

中国国航官网公布《关于调整国航国内航线燃油附加费的通知》称，具体调整内容为：800公里（含）以下航线燃油附加费每航段由人民币0元上调为人民币10元；800公里以上航线燃油附加费每航段由人民币0元上调为人民币10元。

国航官网注明，2018年6月5日以前销售的国内客票，如变更至2018年6月5日（含）以后，不再按照新标准补收燃油附加费。

随后，多家航空公司官网发布通告，均复征国内航线燃油附加费10元。

上一轮燃油附加费的收取止于2015年2月。2015年3月，中国国家发展和改革委员会和民航局联合发布《关于调整民航国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制基础油价的通知》，将收取燃油附加费依据的航空煤油基础价格提高到每吨5000元，即国内航空煤油综合采购成本超过每吨5000元时，航空公司可按照联动规定收取一定的燃油附加费。

从去年开始，国际油价逐渐走高，业内人士称，目前来看已经突破燃油附加费的起征点。（完）

责任编辑：张岩