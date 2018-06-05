中国旅行团加拿大车祸致1死 游客主要来自江浙沪

原标题：中国旅行团加拿大车祸已致一人遇难 游客主要来自江浙沪

中新社多伦多6月5日电 （记者 余瑞冬）当地时间6月4日，在加拿大安大略省发生一起载有中国游客的旅游大巴冲出高速公路路面的交通事故。记者从中国驻多伦多总领馆了解到，截至当地时间5日凌晨1点，警方确认一人身亡，一人伤情危急，三人伤势较重。

4日14时30分，一辆从渥太华驶往多伦多的旅游大巴在安大略省东部交通要道401高速公路普雷斯科特（Prescott）镇附近发生事故。据总领馆更新的情况，当时车上共37人，除一名司机和一名导游外，其余34名游客和一名领队均为中国公民。车上大部分人员不同程度受伤，分别被送往事发地周边5家医院急救。

加拿大电视媒体画面显示，该辆大巴冲入路边沟中，车头明显受损变形。前挡风玻璃及右侧大面积车窗玻璃脱落。

记者从中国驻多伦多总领馆了解到，游客主要来自上海、江苏和浙江等地。除死者及重伤者外，其余伤者大多伤势无大碍，部分人员为中度伤情。

据加媒报道，由于伤者基本上只能说普通话，有医院发出呼吁，希望懂普通话的义工提供帮助。

记者得悉，消息传出后，当地不少华人通过红十字会等组织积极报名，希望能够为伤者救治提供帮助。但医院对义工相关专业资质设有要求，会对报名者进行筛选。

事故中没有其他车辆被卷入。此次事故的原因尚在调查之中。

中国驻加使馆公使韩涛、公参衡孝军等已于4日晚间赴医院看望伤员、表达慰问、核实情况。中国驻多伦多总领馆表示，将继续密切跟踪事故调查和处理进展，会同驻加使馆与有关方面保持密切沟通，积极为中国公民提供领事保护与协助。（完）

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