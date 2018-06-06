下半年会有这七件大事发生 将影响你的钱袋子

原标题：下半年会有这七件大事发生 将影响你钱袋子

中新网北京6月6日电（记者 李金磊）今年下半年，会有很多大事发生，包括取消流量“漫游”费、部分高铁票价可打6.5折、养老金调整将全部发放到位、民用天然气价格调整、相当幅度降低汽车进口关税、较大范围降低日用消费品进口关税、停征专利登记费等收费……这些都将或多或少影响你我的钱袋子。

资料图：4G网络。 中新社记者 张斌 摄

7月起取消流量“漫游”费

从7月开始，流量“漫游”费将成为历史。

4月4日召开的国务院常务会议强调，7月1日起取消流量“漫游”费，确保今年流量资费降幅30%以上，推动家庭宽带降价30%、中小企业专线降价10%—15%，进一步降低国际及港澳台漫游资费。

这些降费措施的受益人数庞大，将为用户省下不少“真金白银”。工信部最新数据显示，至今年4月末，中国4G用户10.8亿户，手机上网用户12.2亿户。4月当月户均移动互联网接入流量达到3.41GB，同比增长154%。

资料图：4月10日，列车员在“复兴号”列车旁迎接旅客的到来。 中新社记者 殷立勤 摄

部分高铁票价可打6.5折

根据中国铁路总公司透露，从今年7月5日起，仅对早期开通的合肥至武汉、武汉至宜昌、贵阳至广州、柳州至南宁、上海至南京、南京至杭州6段线路上运行时速200至250公里的高铁动车组公布票价进行优化调整。

此次明确执行票价以公布票价为最高限价，铁路相关企业可根据客流情况，分季节、分时段、分席别、分区段在限价内实行票价下浮，最大折扣幅度6.5折。调整后的执行票价与目前相比，总体有升有降。

最大折扣幅度达到6.5折，优惠力度可不小。随着高铁票价优惠落地，旅客们出行将省下一笔不少的路费。

漫画：养老金迎“14连涨”。 作者：王珊珊

养老金调整将全部发放到位

今年，企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平总体上调5%左右。按照人社部要求，各地要结合本地区实际，制定具体实施方案，于2018年5月31日前报送人社部、财政部审批。

目前，上海已经公布养老金调整具体实施方案，企业退休人员、城乡居保人员增加养老金已于5月18日发放到位，机关事业单位退休人员增加的养老金将于6月20日发放到位。

下半年，随着其他地区的养老金调整方案公布和落地，养老金调整将全部发放到位，退休人员拿到手里的钱将会变多，预计将有1.14亿名退休人员受益。

资料图：天然气管道。 中新社发 刘关关 摄

居民天然气“批发价”将调整

国家发改委决定自6月10日起理顺居民用气门站价格、完善价格机制。供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格，实现与非居民用气价格机制衔接。

按照要求，居民用气门站价格理顺后，如果2018年需要调整销售价格的，原则上要在8月底前完成调整工作。

国家发改委表示，由于各省门站价格调整幅度不一，因此相应各地终端销售价格调整幅度也不一样。对城镇居民家庭，每户每月基本生活用气20立方米左右，按最大调价幅度每立方米0.35元测算，每月增支7元左右；并且对城镇低收入群体，通过采取发放补助、提高最低生活保障标准等措施后，其基本生活不受影响。

资料图：车展上展示的平行进口车。中新网记者 李金磊 摄

相当幅度降低汽车进口关税

从7月开始，中国将相当幅度降低汽车进口关税。自2018年7月1日起，将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%，降税幅度分别为40%、25%。

降税能促使汽车价格下降，让消费者得到更多实惠。目前，不少车企纷纷宣布了旗下产品不同程度降价。

能省多少钱呢？以在我国市场指导价约90万元的进口汽车为例，该车进口到岸价24万元人民币，关税税率25%时，关税税额为6万元。关税税额占厂商在我国市场指导价的7%。此次降税后，关税税率由25%降为15%，这款进口车将征收关税3.6万元，相比降税前减少2.4万元。

资料图：民众正在超市挑选进口商品。中新社记者 张云 摄

较大范围降低日用消费品进口关税

7月1日起，中国将较大范围降低日用消费品进口关税。自2018年7月1日起，降低部分日用消费品的最惠国税率，涉及1449个税目，平均税率由15.7%降为6.9%，平均降幅55.9%。

此次降税商品涵盖人民日常生活直接需要的各类消费品，包括服装鞋帽、家居百货、文体用品、家用电器、食品饮料、日化用品和医药健康类等，涉及日用消费品税目的70%以上，一般贸易额约380亿美元。

降低关税在一定幅度上降低了进口成本，总体上有助于降低国内市场的价格。这也意味着，国内消费者有望买到更多物美价廉的进口消费品。

资料图：专利证书。 宋唯岚 摄

8月1日起停征专利登记费等收费

4月4日召开的国务院常务会议提出，8月1日起停征专利登记费等收费，延长专利年费减缴期限。

根据财政部下发的通知，自2018年8月1日起，停征专利收费（国内部分）中的专利登记费、公告印刷费、著录事项变更费（专利代理机构、代理人委托关系的变更），PCT（《专利合作条约》）专利申请收费（国际阶段部分）中的传送费；对符合条件的申请人，专利年费的减缴期限由自授予专利权当年起6年内，延长至10年内；对符合条件的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，允许退还50%的专利申请实质审查费。（完）

责任编辑：张迪