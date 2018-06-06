风云2号:我国第1代静止轨道气象卫星进化路多难？

原标题：风云二号：我国第一代静止轨道气象卫星“进化之路”知多难？

新华社上海6月5日电（记者张建松）5日21时07分，我国第一代静止轨道气象卫星风云二号的最后一颗卫星——风云二号H星，在西昌卫星发射中心由长征三号甲运载火箭发射升空。至此，我国已成功发射3个批次、8颗风云二号卫星。

二十多年来，为了站在36000公里外的太空更好地守护地球，风云二号卫星经历了艰难曲折的“进化之路”。

1994年，风云二号01星在发射前夕发生重大事故。此后，上海航天人继续踏上风云二号艰难研制之路。1997年6月10日，长征三号火箭载着风云二号02星顺利升空，这颗卫星被命名为A星。

当年6月21日，中国卫星气象中心成功地获取了第一张可见光云图。7月13日，又成功地获取了第一张红外云图和水汽分布图。12月1日，卫星正式交付中国气象局，投入我国气象业务。

然而，10个月后，A星的天线消旋系统发生失锁故障，造成数传和转发无线通道中断。经过努力抢修，卫星也只能每天断续工作，获取有限的几幅图像。

再次总结经验教训，上海航天人又踏上下一颗星的研制征程。2000年6月25日，风云二号03星发射成功，命名为B星。改进后的天线消旋系统良好，但转发器又出现故障。

是临时研制一颗相同的应急星接替B星，还是直接研制风云二号02批全新的业务卫星？在上级部门和中国气象局的支持下，上海航天研制团队选择了后者。

2004年10月19日，风云二号C星在长三甲火箭的轰鸣声中，腾空而起飞向太空。经过半年多严格考核，卫星正式交付给中国气象局。C星的成功运行，标志着我国地球静止轨道气象卫星由试验阶段进入业务运行阶段。世界气象组织对C星高度评价，并将它列为全球气象卫星观测网的重要业务卫星之一。

上海航天人再接再厉。2006年12月8日风云二号D星发射成功，实现风云二号C星、D星在轨互为备份、双星组网运行的模式。2009年8月，风云二号E星接下了在轨超期服役的C星“接力棒”。

在我国新一代静止轨道气象卫星“风云四号”形成稳定的业务系列之前，中国气象局为确保风云二号业务卫星连续、稳定运行，提出了增加三颗风云二号03批业务卫星。

风云二号03批F、G两颗业务卫星，分别于2012年1月13日、2014年12月31日成功发射，实现了“多星在轨、统筹运行、互为备份、适时加密”运行模式，可以提供最高每15分钟一次全地球圆盘观测、每6分钟一次区域观测。

自风云二号卫星投入运行至今年5号台风，我国对西太平洋及南海生成的471个台风、登陆我国的141个台风监测，无一漏网。

据风云二号卫星总指挥李海生介绍，最新发射的风云二号09星，是03批的第三颗业务应用卫星，也是风云二号所有卫星中可靠性最高、性能最稳定的卫星，入轨后将命名为H星。完成在轨测试后，将专注为我国西部地区以及“一带一路”沿线的天气预报、防灾减灾等提供支撑。

目前，在“一带一路”沿线，我国“风云”系列气象卫星已发挥重要作用。2017年8月，风云二号E星提前捕捉到巴基斯坦强降水迹象，及时发出气象预警，避免了人员伤亡。在2015年尼泊尔“4·25”地震期间，我国风云卫星数据成为该国震后24小时内抗震救灾的重要保障。

责任编辑：张建利