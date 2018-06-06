妄图用潜艇摧毁大陆港口？美媒揭台自造潜艇计划

原标题：妄图用潜艇摧毁大陆港口？美媒披露台自造潜艇计划

参考消息网6月6日报道 据美国战略之页网站5月23日报道称，台湾于今年4月透露，美国已经批准潜艇设备的出口许可，包括作战管理系统、声呐系统、潜望系统及其他进攻和防御性武器系统。

报道称，美国于2017年年中批准出口46枚Mk48线导鱼雷，与美国潜艇所使用的鱼雷完全相同。与此同时，据称一家荷兰公司已经同意帮助升级台军于上个世纪80年代接收的2艘荷兰造潜艇。据信这2艘潜艇将装备新的美国作战管理系统，也许还会装备其他一些台湾方面现在可以购买的美制系统。

报道表示，该项目的目的并不是升级原有的潜艇，而是作为台湾潜艇计划的一部分、在台湾本地建造8艘柴油电力潜艇。尽管台湾只有一家造船厂有建造能力，而且这家造船厂还需要首先获得所有这些零部件和建造技术。此外，台湾要用新潜艇取代其老旧的潜艇部队的时间也很紧迫。

报道称，自上个世纪90年代末以来，台湾就发现没有外国船厂愿意为其建造柴油电力潜艇。擅长这一工作的欧洲船厂都不愿意做这件事。美国则自上个世纪50年代以来就没有建造过柴油电力潜艇。要让一家美国造船厂加速建造柴油电力潜艇，其代价过于昂贵。利用台湾自己的船厂生产潜艇则更为便宜。本地造船厂可以雇佣学习了建造潜艇的特殊技术的台湾工人，以完成这一工作。

报道称，台湾方面2011年进行的调研，就成本和更加可靠的供应商收集了大量有用的信息。很多美国造船厂都能够生产柴油电力潜艇的零部件。自从美国政府同意批准向台湾出口潜艇零部件后，越来越多的现代造船厂“悄悄地”表示“愿意提供帮助”。

台湾也对其他解决方案进行了调查。报道表示，表面上，台湾称想要潜艇进行反潜工作。但已经有人指出，通过直升机、战斗机和无人机可以实现更廉价和有效的反潜能力。而这里没有明确说出来的话是，台湾还想利用潜艇来摧毁中国大陆的港口，破坏其经济。无需潜艇，通过从空中投掷海军鱼雷，或者仅仅是威胁袭击进入中国水域的商船就能使港口关闭，而潜艇，特别是一艘安静的柴油电力潜艇做这种事情最为有效。

报道称，最初，台湾想要制造8艘柴油电力潜艇，最好是采取不依赖空气的推进系统。但这样一艘潜艇的造价高达近10亿美元。目前，一些能够建造潜艇和拥有本地供应商的国家，都表示愿意为台湾提供零部件和技术援助。

不过，报道认为，台湾自造潜艇的计划仍然可能失败，特别是当成本细节被提交到台当局立法机构之后。但如果台湾想保留其潜艇力量，现在就必须采取措施，否则就再无可能了。

报道称，与此同时，还有一个新的问题：台湾现有的200名潜艇艇员的士气十分低落。获得新潜艇的时间被一年年拖延，而且最终可能不会有新的潜艇，这一切使得那些合格的年轻水兵不愿意到潜艇服役，而许多资深艇员马上就要退役。因此新的潜艇计划将有助于保持住那些有经验的潜艇艇员，并能使对新艇员进行培训的工作更加容易。（编译/林朝晖）

资料图片：台军“海虎”号潜艇。（图片来源于网络）

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