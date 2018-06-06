香港房价连续25月上涨屡破记录 政府出招却引争论

原标题：香港房价屡屡突破记录，政府出招抑制，结果引发不小的争论

香港天气酷热难忍，打破高温持续天数最长的历史纪录，而比天气更加炽热的是楼市，已连续上涨25个月。在这种情况下，特区政府有意推出一手房空置税，结果引发不小的争论。

香港房价近两年持续飙升且屡创新高。据香港《星岛日报》5日报道，香港财政司司长陈茂波称，住宅物业市场2018年以来持续活跃，今年前4个月住宅成交平均每月约5400宗，同期楼价累计上涨7%，整体楼价比1997年高峰值已高出117%，而市民的置业购买力指数在第一季度上升至约71%，显著高于过去20年44%的长期平均值，显示楼价已大幅超出市民的负担能力。他4日透露，运输及房屋局针对一手房空置税的研究已接近尾声，结果将很快公布。5日，香港财经事务及库务局局长刘怡翔进一步表示，港府正积极进行相关研究，但暂不透露何时公布。他说，征收房屋空置税只针对一手房市场，而非二手房市场；住宅应满足民生需求，而非炒卖用，未来会研究如何鼓励房地产开发商把这些空置房推出市场销售。

此外针对香港是否限购问题，陈茂波回应称，目前正做“土地大辩论”的工作，但不能透露会采取什么具体措施，以免被市场解读，从而对楼市推波助澜。

香港社会对征收空置税相当关注。身兼世纪城市及富豪国际主席的罗旭瑞表态反对。他称，香港空置比例少，政策未必符合需要，最重要的是市场能达到“供求平衡”，而且政府以往出“辣招”也没能阻止楼价上升，一定要开发更多新土地才能解决问题。百利保执行董事兼首席营运官范统说，现在全港仅9000多个空置盘，占总体约3%，征收空置税作用不大，“就像有100件衣服，卖了96件，余下4件未卖，认为存货过多而收税，实在不太合适”。经济学者关焯照称，空置税实施可能会令成本转嫁给买家，最终令市民买楼时金额再度提高。不过立法会议员郭荣铿认为，一手房空置税不应和二手市场相提并论，前者是“留着晒太阳”，空置是希望日后以更高售价售出，希望一手房空置税能够“去到入肉”，使开发商尽快拿出楼盘推向市场。行政长官林郑月娥5日则称，非常关注本港楼价飙升，治本方法是增加供应。

香港《东方日报》5日分析认为，特区政府的出发点无可厚非，推出的所谓“辣招”也不可谓不多，结果楼市非但没有降温，反而更高。原因不难理解，一方面“辣招”之下房源减少，刺激楼价上升；另一方面，只要市场看好未来楼市，购楼者不在乎付出重税。《星岛日报》5日的社论称，要扭转“今天不买明天更贵”的心理预期，使楼市降温，港府必须让市民相信觅地有计可施，且能雷厉风行。▲

责任编辑：张迪