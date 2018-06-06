白忠斌出任解放军联勤保障部队副司令员

原标题：解放军联勤保障部队一名高层亮相：白忠斌任副司令员

解放军联勤保障部队一名高层近日亮相。

据清华大学医学院官网消息，2018年5月18日，2018年度转化医学国家重大科技基础设施联盟大会暨首届转化医学奖颁奖典礼在北京解放军总医院举行。

消息提到，全国人大常委会副委员长陈竺院士发表重要讲话。解放军总医院任国荃院长、国家卫健委科教司杨青司长、联勤保障部队白忠斌副司令员、军委后勤保障部卫生局陈景元局长致辞。

上述官方报道显示，白忠斌已出任联勤保障部队副司令员一职。

公开资料显示，白忠斌曾任原总后勤部军事交通运输部副部长。本轮军改启动后，白忠斌曾于2016年9月以国家交通战备办公室主任、中央军委后勤保障部运输投送局局长身份出现在公开报道中。

解放军联勤保障部队是本轮军改中新组建的机构。

中央军委联勤保障部队成立大会于2016年9月13日在北京八一大楼隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向武汉联勤保障基地和无锡、桂林、西宁、沈阳、郑州联勤保障中心授予军旗并致训词，代表党中央和中央军委向联勤保障部队全体指战员致以热烈的祝贺。

习近平强调，要牢记使命、勇挑重担，以党在新形势下的强军目标为引领，深入贯彻新形势下军事战略方针，推进政治建军、改革强军、依法治军，按照联合作战、联合训练、联合保障的要求加快部队建设，努力建设一支强大的现代化联勤保障部队。

经中央军委批准，联勤保障部队于2017年8月1日起统一佩戴新式胸标、臂章。这是完善我军军服体系的又一实际举措，对于在新的起点上推进联勤保障部队全面建设，具有重要意义。

另据《解放军报》此前报道披露，副战区级空军少将李勇此前已履新联勤保障部队。

责任编辑：张玉