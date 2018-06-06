为保障国家抡才大典 各地出台哪些妙招护航高考？

原标题：为保障国家抡才大典，各地都出台了哪些“妙招”护航高考？

一年一度的高考，作为国家抡才大典，即将在今年6月7日正式拉开帷幕。

为保障即将到来的高考，各地各相关部门也进入到紧张的“备考”状态，即努力为考生营造温馨的考试环境，确保今年高考顺利进行，也紧紧抓牢各个细节，尽量做到万无一失，不让学子留下遗憾。

有的地方为缓解高考期间的通行压力，出台了延时上班的临时变通措施。例如东北地区的哈尔滨、佳木斯就采取了这一举措。

据哈尔滨新闻网报道，2018年，哈尔滨市共46135人报名参加高考。为避开交通早高峰，有利于市区考生顺利到达考点，市委、市政府再次决定今年高考期间市区机关和事业单位职工延时上班一小时。

佳木斯日报新闻网报道，市政府决定，高考期间市区机关和事业单位人员延时上班。具体如下：6月7日（星期四）、6月8日（星期五）延时至9时上班。其他工作时间不变。

领导下令给考生家长放假

有出台延时上班政策的，也有直接让家有考生的家长放假的。

例如，浙江日报社旗下微信公众号“政已阅”就披露，浙江台州市公安局就在内部下发通知：“对有子女参加高考、中考的民警在考试期间陪考3日”，并且要求在全市各县（市、区）公安（分）局以及市局各部门执行。

这一通知是为了方便民警照顾参加中、高考子女饮食起居，给民警子女营造一个宽松的环境、保持良好的应考状态。更贴心的，还有实际操作中的这条规定：如果参加中、高考子女父母为双警的，原则上父母双方都允许请假三天。

台州市公安局当时做了这样的解释：民警作为一个特殊的职业，在平时的工作中，加班是家常便饭，刑警外出参加抓捕活动，甚至一个月都会回不了家，所以，在孩子中、高考期间允许请假陪考。

无独有偶，孩子高考家长放假的单位还有山东知名企业海信。

据人民网报道，5月30日，海信集团以总裁办公室的名义发布了《关于2018年高、中考升学陪护假提醒的通知》。

通知中说：为使员工在子女参加高、中考期间能够安心照顾子女，根据集团公司《休、请假管理办法》，对于有子女参加高、中考的员工，各单位可按实际考试天数多一天的假期给予员工相应的休假，用于员工提前一天休假照顾子女。

根据青岛市2018年普通高考及中考的日程安排，青岛的高考考试时间为6月7-8日，中考考试时间为6月11-13日。也就是说，参照“比实际考试多一天”的放假办法，这家企业的员工，家里有娃参加高考的话可以放假3天，参加中考的话，可以放假4天。

为了让孩子安心高考，家长放心陪考，还有的地方领导在工作群里发消息，建议给家有考生的工作人员放假。

例如6月5日凌晨1点多，浙江台州市委常委、黄岩区委书记徐淼在当地三个微信工作群中发消息称，“高考即至，将心比心，家有儿女今年高考者，一定揪心。尽管现在治水任务重，形势严峻。仍建议各单位为有今年儿女参加高考者这几天创造请休假条件，允许请假休假几天，在孩子人生最重要的时刻陪伴他们。”

据澎湃新闻此前报道，目前该区高桥街道已响应号召，为街道办事处副主任、车下洋河河长陈建伟安排了3天年休假，在高考期间陪伴孩子。

加强警力配置，应对各类突发

有放假的，就有不放假的。

据《海南日报》报道，记者6月4日从海口市公安局获悉，为确保高考安全顺利进行，海口警方已迅速启动防风工作预案，全警取消休假并成立1300余名警力组成的应急抢险救援队，全力做好台风期间的应急抢险救援、交通疏堵保畅、治安秩序维护等工作。

澎湃新闻记者从长沙市公安局了解到，该局为全力创造平安和谐的考试环境，维护高考期间良好社会治安秩序和交通秩序，近日已就高考安保工作作出全面部署，并进入高考安保临战状态，为全市31个高考考点和6.2万余名考生保驾护航。

考试期间，长沙市公安部门将在每个考点设立安全保卫工作小组，组织警力加强考点的安全保卫工作及周边的巡逻防控，并在各考点配备1台巡逻警车和4名巡逻警力，及时处置影响考点安全的各类突发事件。

吉林省各级公安机关则推出了更多的保障高考的新举措。

据“中国吉林网”微信公众号报道，今年高考吉林全省有59个考区，151个考点，3940个考场，共有15万考生。

吉林公安机关强化保密印刷厂的内部安全防范，属地公安机关选派人员入驻保密印刷厂，负责组织指导印刷厂内部的保卫组织及保卫人员开展安全防范工作，监督各项安全制度的落实，确保试卷印刷的保质保量保密。强化试卷的押运工作，按照省公安厅下发的试卷押运工作，指定时间、指定地点、指定路线、指定人员、指定车辆，确保试卷押运安全顺畅。

高考期间，吉林省每个考点配置警力不少于20人，其中有2名女民警、2名交警、2名持枪人员，有2辆警车，强化重点人的排查。

另外，2018年，吉林省对全省无线电管理部门升级改造监测设备，严防高科技作弊行为。同时，相关部门还将派出保障人员和监测压制设备，分布到全省每个考点，实现对全省所有高考考点的全覆盖。

今年，是吉林省工信部门连续第10年承担高考保障工作。6月6日，考生验考场时，吉林省工信部门将按照考试期间标准展开部署，全时监测，对涉嫌作弊的无线电信号迅速予以技术压制，并报告给考点负责人。

为考生舒压，轻微交通违法一律教育放行

除了上面提到的家长陪护、警力保障，还有不少地方则通过为考生舒压的方式助力高考，维护国家抡才大典的公平公正。

例如，澎湃新闻记者从石家庄市公安局交通管理局获悉，高考期间，石家庄市公安局交通管理局对运送试卷和考生车辆的轻微交通违法行为，不扣车、不扣证，一律教育放行；对严重交通违法行为先记下车号，待高考结束后再进行处理。

对犯错考生采取“先礼后兵”教育为主的还有河南焦作。据大河客户端消息，去年5月10日，当地高中学生小王，周末放学后和同学吃炒冰，其间小王喝了一瓶啤酒。喝完酒的小王没多想就驾驶摩托车回老家。

在回家的路上，沁阳市交警部门的民警在查处酒驾等交通违法行为，小王被现场拦截检查。经鉴定，小王血样酒精含量已达到醉驾标准，涉嫌危险驾驶犯罪。此外，因为是未成年人，小王无驾驶资格，也就是说无证驾驶。

因为查处的酒驾案件需要走程序，小王的案件到今年5月份转至沁阳市人民检察院受理。办案检察官赵雅鑫告诉大河报记者，因为涉案人只有16岁，还是在校学生，就特别慎重。最终，沁阳市人民检察院根据相关法律规定，经过相关程序，对小王作出相对不起诉决定。小王得以参加今年的高考。

不过，为了达到警示教育的目的，检察院在送达不起诉决定的时候，对小王进行了训诫。

还有的地方为考生加油的方式更加直接。

例如，6月4日，河北衡水二中为即将参加高考的学生定制了3000余个爱心蛋挞，圆圆的金灿灿的蛋挞，寓意学子能够在高考中完美发挥，圆圆满满，金榜题名。

责任编辑：张玉