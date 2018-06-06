北京削减煤炭消费总量：控制在420万吨以内

原标题：北京削减煤炭消费总量，释放天然气消费空间

北京近期制定了“2018年压减燃煤和清洁能源建设工作计划”，全市煤炭消费总量削减到420万吨以内。北京市城市管理委员会副主任柴文忠表示，今年设定压减设定目标，是以去年的485万吨为基数；目前北京市能源结构中近95%为清洁能源，今后北京燃煤消费总量将长期控制在420万吨以内。

截至上个取暖季，北京全市集中供暖煤改清洁能源的改造已经完成了98%，只剩下平谷、延庆、密云6座锅炉房尚未完成改造。

“工作计划”指出，在清洁能源设施建设方面，将加快农村地区管道燃气覆盖。增强平原地区农村城镇燃气管网建设，提升农村清洁能源消费供给保障能力，推进平原地区管道天然气“镇镇通”。在燃气管网设施相对薄弱地区，加快液化天然气、压缩天然气供应设施建设，增强农村地区天然气输配供给能力，优先保障用气高峰时段、季节期间农村居民清洁用能需求。

《京津冀能源协同发展行动计划（2017-2020年）》提出，2020年京津冀煤炭消费力争控制在3亿吨左右。2020年，北京市平原地区基本实现“无煤化”；天津市除山区使用无烟型煤外，其他地区取暖散煤基本“清零”；河北省平原农村地区取暖散煤基本“清零”。

随着京津冀地区煤炭消费消费总量的控制，以及未来煤改气政策继续推进，居民天然气以及LNG市场空间将进一步释放。直接受益的是管道工程、城燃、天然气分销以及布局LNG的上市公司，建议关注新奥股份（600803.SH）、陕天然气（002267.SZ）、百川能源（600681.SH）和广汇能源（600256.SH）等。

责任编辑：张玉