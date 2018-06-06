北京市交管部门：高考期间将启动高等级上勤方案

原标题：北京市交管部门将在高考期间启动高等级上勤方案

新华社北京6月6日电（记者 鲁畅）记者6日从北京市交管部门了解到，为做好今年高考期间交通秩序维护保障工作，北京市交管部门将启动高等级上勤方案，并加大对考点门前及周边主要道路违法鸣笛、违法停车、占路摊商等扰序违法现象的整治力度。

今年高考将在6月7日、8日两个工作日进行，北京全市共设有考点91处，总计将有6.3万余名考生参加考试。高考期间，承担北京全市高考交通保障维护任务的交警将全部实名上岗，全体交警及协管员会提前到岗到位，重点对交通流量大、考生多、路面交通复杂的考点采取个性化疏导举措，强化秩序维护和交通疏导。

交管部门还将结合考点及周边道路实际，在关键点位设置秩序维护和应急处突岗位，积极做好对考试期间考点周边道路乱停车及乱鸣笛等交通违法行为的管控，联合相关部门暂停影响考场环境的在施工程，最大限度保障高考顺利进行。

今年高考期间，交管部门会在考点周边增设临时停车泊位2423个，并增设停车引导标志，引导规范停车。

北京市交管部门提示，7、8两日早高峰车流量大，考生和家长应尽量提前出门，预留充足时间，尽量选择公共交通出行；社会车辆遇持有“高考通行证”的车辆应主动让行，经过考点附近应减速慢行，不鸣笛、不猛踩油门或刹车；公共汽车尽量不使用扬声器，减少噪音。

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