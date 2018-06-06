涉嫌枪杀台军士兵疑犯落网 被抓时在睡觉毫无反抗

原标题：涉嫌枪杀台军士兵疑犯今晨落网，警方正在进一步侦讯
据台湾“中央社”、联合新闻网等岛内媒体报道，台湾屏东县警察局潮州镇分局6月6日上午宣布，警方已在台南逮捕涉嫌于2日枪杀台军何姓士兵的洪姓疑犯，目前正在进一步侦讯。
据上述台媒报道，台警方锁定洪姓疑犯行踪后，于今日（6日）清晨6点半，攻坚台南善化区一处民宅，洪姓疑犯仍在睡觉故毫无反抗落网，警方随后于现场搜索作案枪支。
目前，因情感纠纷引发的潮州镇加油站聚众斗殴案，已造成何姓士兵死亡、一人脑死亡、两人受伤。
2日，台海军陆战队何姓士兵开车返回营区结束假期时，遭10余辆汽车截停，其间有人连开数枪，致何姓士兵胸部中弹，伤重不治身亡。
经警方调查，鄞姓男子因不满李姓女友欲分手，将后者殴打致伤并强拍裸照。后鄞男与李女的朋友网上互骂，并相约6月2日凌晨1时在屏东县潮州镇延平路“拼输赢”。凌晨1时，李女的朋友王姓男子等5人抵达后遭鄞男等人围殴，造成王男一行一人重伤、两人轻伤。此后，双方又约凌晨3时再次谈判，王男等10人误将此时开车路过的何姓士兵当作目标，开枪射杀。
案发后，台警方立即通缉嫌犯，至3日中午共逮捕21人，其中5人年龄仅18岁，另有两名嫌犯主动投案。后由到案嫌犯指认出开枪射杀何姓士兵者为前述洪姓嫌犯。
据联合新闻网此前报道，涉嫌枪杀何姓士兵的疑犯洪姓男子现年38岁，上个月曾因涉毒、持枪被警方逮捕。
台警方透露，洪姓男子5月2日曾与其牵涉毒品案件的许姓女友共同被捕。警方当场查获安非他命46.5公克、海洛因62.72公克、改造手枪1支、子弹19发等。许女目前正在服刑，而洪男则被法院裁定5万元新台币交保。
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