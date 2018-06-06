美媒：东风41洲际导弹第10次试射成功 携多个弹头

原标题：美媒：东风-41第10次试射成功 携带多个弹头

[文/观察者网 堵开源]美国《华盛顿自由灯塔》报6月5日报道，美国国防部官员透露，5月27日发现中国进行东风-41洲际导弹的试射活动，这次试射中东风-41导弹投射了多个弹头，并命中中国西部靶场目标。

正在进行公路试车的东风-41导弹发射车

报道称，5月27日，携带多个弹头的东风-41导弹从中国北部的太原卫星发射中心升空，飞行数千公里后，命中西部戈壁沙漠中的靶场。法国军事博主亨利·K在其“东方钟摆”网站上也声称5月27日中国发布的NOTAM通告显示在西北上空划出禁飞区，与2017年东风-41导弹试射时相同。

美国五角大楼发言人，克里斯托弗·洛根上校针对这一报道回应说：“我们已经了解到最近的飞行试验，我们将持续关注中国武器的发展，但我们不能就此次试验情况发表具体信息。”

东风-41导弹的发射车与东风-31AG等型号的洲际导弹有显著的外形区别

东风-31AG导弹的发射车也是采用了16*16驱动的重型越野底盘，与东-41相比，其外观最显著的区别在于，导弹发射筒长度没有超出车头

据称，这是美军宣称观察到的第10次东风-41导弹的试射，这被认为表明这种导弹可能即将通过定型试验，正式列装部队，并成为中国对美国重要的威慑手段。

外媒称，东风-41导弹的尺寸重量比东风-31系列导弹有显著增长，可以携带10个分弹头，每个弹头有100万吨以上的当量，其射程至少12000公里，可以覆盖美国全境。

责任编辑：张玉