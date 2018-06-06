街道“违建”对外招租 有租金被指抵扣公务接待费

原标题：南通一街道建“违建”对外招租，部分租金被指抵扣公务接待费

江苏南通崇川区一条由街道重金打造的、被列入“市区服务业重点项目”的滨江休闲美食街，在经历了短暂的红火之后，近年来陷入矛盾纠纷的泥淖，引发多起民事、行政官司。

不少商户向澎湃新闻（www.thepaper.cn）反映，他们在经营过程中发现，上述“长江中路滨江休闲美食街”的房屋均未取得相关规划手续，以致无法办理房产证，这给日常经营带来种种不便。

滨江休闲美食街上，多家店面处于空置状态。 澎湃新闻记者 邱海鸿 图

南通市规划局之后答复称，滨江休闲美食街未办理《建设工程规划许可证》和《建设用地规划许可证》。也就是说，该街区属于违法建筑。

多名商户告诉澎湃新闻记者，在向南通市崇川区城管局举报任港街道办搞违建之后，该违建并未被拆除。商户遂将崇川区城管局诉至法院，而任港街道办则成为行政诉讼第三人。

近日，随着相关案件进入司法程序，任港街道办兴建违法建筑的问题逐渐大白。

今年5月30日，崇川区城管执法大队大队长毛丽华表示，截至目前，任港街道办仍未补办相关规划手续，城管部门将依法进行查处。

31日，任港街道党工委宣传委员陆春新对澎湃新闻表示，上述“违建”街区，办了“临时用地规划许可证”，因种种原因未能办理《建设工程规划许可证》。上级部门正在协调推进手续补办。

是否存在合同欺诈？

“在‘重点项目’、‘特色街区’等光环的笼罩下，一批投资者从滨江休闲美食街看到了商机。”商户陈华对澎湃新闻记者说，长江中路滨江休闲美食街大概是在2009年、2010年前后开街的。

陈华回忆说，他先向崇川区任港街道办租下沿街的店面，开了一家宾馆。但几年时间里，生意一直不太景气。2014年，正当他准备加盟国内品牌连锁酒店之时，却遭到品牌连锁酒店拒绝。缘由是对方要求他提供房产证，而房屋出租方——任港街道办却无法提供，导致他的加盟计划“流产”。

没有房产证，陈华当初是如何把“营业执照”办下的呢？

据陈华称，当他和其他商户找街道办要房产证时，街道办没有给。给的是“会议纪要”和产权证明具结书，并对他们说“拿着这两样东西”，就可以办到营业执照。

多名商户提供的“营业手续办理协调会议纪要”，要求各部门“简化手续，特事特办”，切实加大对该项目的扶持帮助力度。该会议纪要形成于2010年4月，由崇川区政府办印发。

经营数年的店面，居然一直没有拿到房产证，让商户们匪夷所思。商户一纸政府信息公开申请之后，揭开了房屋无法办房产证的谜团。

南通市规划局答复称，滨江休闲美食街未办理建设工程规划许可证和建设用地规划许可证。 本组图片除标注外均由举报人提供

南通市规划局于2016年2月答复称，滨江休闲美食街并未办理《建设工程规划许可证》和《建设用地规划许可证》。这意味着，该街区属于违法建筑。

“非法搭建，又进行了非法招商，进行了非法出租，欺骗我们租赁户，签订了租赁合同。”商户陶波在接受江苏卫视采访时如是说。

2017年12月，包括陶波、陈华在内的多名商户向南通市工商局举报，任港街道办涉嫌合同欺诈。

“说街道办‘欺诈’，这个锅我们是不背的。街区在招租、签约、办营业执照过程中，没有产权证是不争的事实，不存在隐瞒。”今年5月31日，任港街道党工委宣传委员陆春新如此回应澎湃新闻。

陆春新表示，个别商户事后谎称不知情，但事实上，他们在入驻之前，已经做过充分的考察、论证，有一个长远打算，已经掌握到街区房屋没有产权证的相关信息。

陆春新还对澎湃新闻称，其实，在租赁合同中，并没有要求租赁方——街道办提供房产证，但规定应协助商户办理工商营业执照等手续，对此，街道办已经履行了承诺。

陆春新认为，商户的“升级发展”受限，既是因为街区的“先天不足”，也是因为商户缺乏战略考虑，责任应该“各打五十大板”。商户可通过正当渠道向街道办提出解约等诉求，并要求后者承当一定的赔偿责任。

2万平方米的违建街区

据滨江休闲美食街另一名商户李宏泉介绍，针对该街区违建问题，他于2017年4月先后向南通市城管局、国家住建部进行举报。

住建部回复

澎湃新闻在住建部的回复中看到，住建部已向江苏省住建厅发函要求对举报内容进行调查处理。江苏省住建厅反馈，已立案查处，尚未完成调查、处罚。

之后，商户们多次咨询南通市崇川区城管局调查进展，均无果。

2017年11月，李宏泉等人以“行政不作为”为由，将崇川区城管局诉至法院，任港街道办随即成为该起行政诉讼的第三人。

城管立案调查审批表

案卷材料显示，2017年5月下旬，崇川区城管局已对滨江休闲美食街违建立案查处，并对相关责任方——任港街道办及崇川区兴港经济实业有限公司（以下简称“兴港公司”），进行调查。

一个多月后，崇川区城管局向任港街道办和兴港公司下达《责令改正通知书》，责令其在30天内补办建设工程规划许可证。对此，崇川区城管局称，其已经积极履行了职责。

城管责令改正通知书

已被认定为违建的滨江休闲美食街，从建设到招商，再到出租，为何一直未被查处？

任港街道办在行政诉讼答辩状中称，2007年初，为支持南通中远船务扩建工程的实施，拆迁了任港街道集体用房2.2万平方米，搬迁10家企业，因此，村集体收入每年减少170万元。

任港街道办称，经相关负责人批示后，同意任港街道办建设商业用房对外出租，以缓解任港村级组织生存发展的困难。

案卷材料显示，建筑面积2万多平方米的滨江休闲美食街，由任港街道办、兴港公司以6：4的比例投资建设该工程。工程于2008年2月开工，同年底竣工。

不过，任港街道办表示，该项目的“临时用地规划许可证”直到当年8月才取得，规划为“临时用地”，而这为以后的纠纷埋下了“隐患”。

街道办：正协调补办规划许可手续

在陆春新看来，上述行政诉讼及其他举报的起因，是商户在拒不交房租的情况下，街道办将商户告上法院，相关判决已经生效。

陆春新说，商户眼前照常支付房租已成定局，转而以举报“临建”手续已过期为由，要求崇川区城管局拆除违建，以此向街道办“施压”。

今年5月31日，任港街道党工委宣传委员陆春新承认，滨江休闲美食街的诞生，有特殊的历史原因，虽然“不合法”，不过有一定合理性，是为了确保失地农民的利益得到补偿。

据陆春新称，目前相关规划手续尚未补全，正积极配合相关部门加以推进。

“最终的结果有两个方向。一是相关手续补全，街区‘合法化’。二是裁定街区为非法建筑，强制拆除。这两种结果，都是可以接受的。但街道方面应做一些努力，维护拆迁村民的利益。”陆春新说。

部分租金被用于公务招待？

任港街道办曾多次表示，滨江休闲美食街对外出租所得租金，用于公共利益和村民的养老保障等方面。

不过，有商户陶波向江苏卫视表示：“我们这边有好几家饭店，任港街道办的人经常过来吃饭，每次吃饭都不会给钱，都是让我们记账，然后所有的餐费就用来抵房租。”

商户质疑，这些本应用于公共利益的租金，被任港街道办部分用于“公务招待”。

公务接待票据

在一家名为紫缘公馆的酒店提供的票据上，澎湃新闻记者注意到，在收款项目中写着房租（餐费抵），上面盖有崇川区任港街道财政所的财务专用章，金额少则数千元，最多的一笔竟达31.6万元。

上述票据开出的时间均是2012年，从4月18日至12月17日。共开了7张票据，餐饮消费金额共计44万元。

在任港街道办与紫缘公馆酒店的租赁合同纠纷案中，任港街道办方面表示，经统计，各部门加起来，在紫缘公馆酒店消费的金额为36.89万元。

据任港街道办方面称，紫缘公馆酒店未按合同交房租，经其请求，所以才“将任港村、拆迁办、农经办等部门的招待预算”放在紫缘公馆酒店。

陆春新进一步解释，最终，任港街道办与酒店方确定以餐费抵房租的形式进行结算。实际上，这些餐费是由“三公经费”中支出，而抵扣的房租还是计入了资产收益的账上，然后再进行分配，按照原来的用途，用于公共利益和村民的养老保障等方面，“并不存在挪用、侵占、私吞房屋租金的情况。”

陆春新称，在中央“八项规定”出台之前，该街道原则上都按60-80元/人的标准，安排工作餐。而该街道办的公务招待，是按照严格的流程进行申报、审批、报销的，不存在党员干部违纪的问题。

“其中，金额最大的一笔31.6万元的票据，是较长一段时间、多部门的餐费汇总。”陆春新说。

针对上述问题，今年5月 30日下午，崇川区纪委信访室丁姓主任回应澎湃新闻称，接到相关商户的信访举报后，调查人员已进行调查，是否构成党纪立案，将根据相关情况来确定。

丁姓主任表示，根据她此前掌握的情况，没有发现党员干部违规、违纪的问题。新的进展，需要等调查人员反馈后才能答复。

责任编辑：张玉