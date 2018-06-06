贵州茅台市值破万亿：相当于贵州省GDP七成

原标题：贵州茅台市值破万亿：位列A股第七，相当于贵州省GDP七成
6月6日中午收盘，贵州茅台（600519.SH）股价上涨1.04%，报796.23元/股，市值达到10002.22亿元，突破万亿元大关。
按当天午盘的统计，贵州茅台总市值在A股上市公司中位列第7位，仅次于工商银行（601398）、建设银行（601939）、中国石油（601857）、中国平安（601318）、农业银行（601288）和中国银行（601988）。
而贵州省2017年地区生产总值（GDP）为13540.83亿元，换句话说，贵州茅台的总市值相当于贵州省GDP的七成。
按茅台集团党委书记、董事长李保芳在贵州茅台2017年度股东大会上的表述，2018年贵州茅台总体目标有三项：“一是营业收入较上年度增长15%左右；二是完成基本建设投资25.72亿元；三是确保质量零缺陷、食品安全零事故。”
2017年贵州茅台实现营业收入582.18亿元，较上年增长49.81%。按照上述目标估算，贵州茅台目标2018年实现营业收入669.5亿元左右。
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