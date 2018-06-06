浙江质监局要求电商平台清理网售作弊秤 建议入刑

原标题：浙江质监局：要求电商平台清理网售作弊秤，建议修法重处入刑

近日，澎湃质量报告持续追踪报道了网售作弊电子计价秤的现象。

作为电子计价秤生产大省的浙江，6月6日，其省质量技术监督局对此向澎湃质量报告投诉平台（https：//www.thepaper.cn/consumersComplaint.jsp）作出书面回复。

回复称，相关情况已上报给国家市场监督管理总局，并根据电商平台提供的数据部署线下核查工作。回复还表示，近三年的作弊案件均出现在销售和使用环节。

对于如何有效遏制此类现象，浙江省质监局表示，持续保持高压态势之外，要压实电商平台主体责任。并建议修法上，对故意制造或改装、使用具有作弊功能电子计价秤的行为，情节严重的，予以入刑。

相关情况上报给国家总局

回复称，浙江省质监局于5月17日接到永康市质监局及该市衡器行业协会的报告，称淘宝、天猫、京东等电商平台存在销售的电子计价秤涉嫌违法的现象。

具体表现为：在店铺页面上公然宣传“公斤换市斤”，还有个别店铺声称其销售的电子计价秤“密码可调九两、八两、七两”。

浙江省质监局当即主动联系阿里巴巴平台治理部，通报该情况，要求其立即按照法律规定要求予以清理，加强该产品入驻审核，并配合其开展查处工作；

此外，浙江省质监局还同时将京东等平台相关情况报告总局。目前，阿里巴巴已经对平台店铺进行清理，质监局根据其提供的数据部署线下核查工作。

近三年作弊案件均出现在销售和使用环节

此前，多名厂商均向澎湃新闻表示，作弊主要出现在销售环节，与自己无关。

对此，浙江省质监局回复时称，近三年涉及作弊秤的案件有5起，均为销售和使用环节改装。

近年来，浙江各级质监（市场监管）部门通过定期与不定期监督检查方式，不断加大对电子计价秤生产企业的监管力度，每年组织开展电子计价秤生产企业计量专项监督检查，未发现生产、改装具作弊功能电子计价秤的情况。

今年，浙江省质监局组织开展的省、市电子台案秤产品监督抽查，共抽查了31批次电子计价秤产品，不合格率为19.35%，不合格项目主要为质量性能，不合格企业已公示并由属地质监部门进行后处理工作。

作弊成本低取证难度大

尽管质监局开展多次抽查和执法活动，但仍面临诸多问题和挑战。

回复称，作弊行为多发生在流动摊贩等零售终端，流动性大、隐蔽性强，消费者往往难以察觉。

作弊功能通过加装作弊装置或者更换芯片的方式实现，作弊成本低，破解成本高，取证难度大。

改装销售者，往往通过上门推销、帮人改装等方式流动作案，难以追溯。究其原因，是部分电子计价秤经销商为迎合不法商人的非法牟利需求，对所经销的电子计价秤进行非法加装作弊装置或更换芯片后，再行销售。

压实电商平台主体责任

如何有效遏制作弊现象，除继续保持高压态势外，浙江省质监局还表示，要压实电商平台的主体责任，要求其主动清理门户、提供数据支撑。

此外，浙江省质监局还建议在《计量法（修订稿）》中提高惩处力度的同时，对故意制造或改装、使用具有作弊功能电子计价秤的行为，情节严重的，予以入刑。对销售和使用作弊电子秤的行为，按照台次予以处罚，在需求源头上予以有效震慑。

责任编辑：张玉