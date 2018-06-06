翟博任中国教育报刊社社长 系正司级干部(图)

原标题：中国教育报刊社总编辑翟博任社党委书记、社长，系正司级干部

翟博

时隔一年多之后，中国教育报刊社党委书记、社长职务近日确定了继任人选。

教育部网站6月4日发布的职务任免通知称：中共教育部党组2018年5月15日决定，任命翟博同志为中国教育报刊社党委书记；经2018年5月15日部党组会研究决定，任命翟博为中国教育报刊社社长，其原任职务自然免去。

上述消息显示，李曜升2017年2月卸任的中国教育报刊社党委书记、社长职务已由翟博接任。

2017年2月，因任职年龄到限，李曜升不再担任中国教育报刊社党委书记、社长职务。

据官方简历，拥有博士学位的翟博长期在中国教育报刊社工作，担任过《中国教育报》驻陕西记者站副站长，《中国教育报》编辑部副主任、主任，《中国教育报》副总编辑等职，2011年8月升任《中国教育报》总编辑兼中国教育报刊社副社长（正司级），随后于2014年8月改任中国教育报刊社总编辑兼中国教育报刊社副社长（正司级）。

中国教育报刊社组建于1994年，是教育部直属的新闻出版机构，是反映中国教育现状的重要窗口，是了解中国教育改革与发展的权威新闻机构。

目前，中国教育报刊社主办两报四刊四网，分别为：《中国教育报》、《中国教育新闻网》、《人民教育》杂志、《人民教育》网站、《中国高等教育》杂志、《神州学人》杂志、《神州学人》网站、《中国民族教育》杂志、《中国教师报》、《中国教师报》网站。

责任编辑：张玉