非媒：中国建立新机制牵头推动非洲环保事业

原标题：非洲媒体：中国建立新机制牵头推动非洲环保事业

参考消息网6月6日报道 塞拉利昂《和谐时报》5月31日刊发题为《中国在非洲牵头进行环境保护工作》的文章称，中国政府已经通过该国生态环境部的中非生态环保合作工程，牵头确保非洲环境不被生物多样性减少、气候变化、土地退化、水污染及其他环境问题所困扰。

这是中国生态环境部的项目经理陆迪茵（音）在北京披露的。

文章称，陆迪茵说，中国采取措施，从四个方面着手保护非洲环境，包括成立中非环境保护合作中心，制订中非绿色使者计划、中非绿色技术创新项目，以及进行政策对话和科研项目等。

陆迪茵说，中非环境保护合作中心将于2018中非合作论坛峰会及第七届部长级会议期间成立。

她说，在2005年至2017年间，中国环保部共组织了45次专题讨论会，并为来自非洲的1500多名官员提供了课程培训，培训题材范围广，包括水污染、水资源管理、生态环境保护管理、城市环境管理、环境影响评估管理等。

陆迪茵说，在中非绿色技术创新项目方面，推出了《约翰内斯堡行动计划（2016-2018）》，并向非洲国家推荐了适宜的环境技术和设备，增加了中国对非洲的投资。中国的重心一直放在污水处理和可重复利用的技术设备上。

据陆迪茵说，中国还将开始在非洲推广确保饮用水安全的技术设备、固体废料的管理、处置和综合利用设备，以及汽车尾气排放的监测设备等。

她说，中国同非洲之间存在环境政策互动和对话机制。她还说，中非环境保护合作中心是为中非双方的环保行业、技术情报交流及技术合作设立的一个机制。

中国-东盟环境保护合作中心副主任张洁清说，中国政府对与非洲在生态环境方面的合作有信心。

她说，为了确保中国在非洲的投资不污染环境，中国方面多次邀请企业所有者参加在中国举办的环境峰会，以使他们对各种环境问题有更好的理解。

张洁清还说，中国是全球生态文明的一个重要贡献者。她说，中国正在努力控制国内的空气污染，全中国的人造林数量有所增加。

责任编辑：张岩