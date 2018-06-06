非媒：中国建立新机制牵头推动非洲环保事业

原标题：非洲媒体：中国建立新机制牵头推动非洲环保事业
参考消息网6月6日报道 塞拉利昂《和谐时报》5月31日刊发题为《中国在非洲牵头进行环境保护工作》的文章称，中国政府已经通过该国生态环境部的中非生态环保合作工程，牵头确保非洲环境不被生物多样性减少、气候变化、土地退化、水污染及其他环境问题所困扰。
这是中国生态环境部的项目经理陆迪茵（音）在北京披露的。
文章称，陆迪茵说，中国采取措施，从四个方面着手保护非洲环境，包括成立中非环境保护合作中心，制订中非绿色使者计划、中非绿色技术创新项目，以及进行政策对话和科研项目等。
陆迪茵说，中非环境保护合作中心将于2018中非合作论坛峰会及第七届部长级会议期间成立。
她说，在2005年至2017年间，中国环保部共组织了45次专题讨论会，并为来自非洲的1500多名官员提供了课程培训，培训题材范围广，包括水污染、水资源管理、生态环境保护管理、城市环境管理、环境影响评估管理等。
陆迪茵说，在中非绿色技术创新项目方面，推出了《约翰内斯堡行动计划（2016-2018）》，并向非洲国家推荐了适宜的环境技术和设备，增加了中国对非洲的投资。中国的重心一直放在污水处理和可重复利用的技术设备上。
据陆迪茵说，中国还将开始在非洲推广确保饮用水安全的技术设备、固体废料的管理、处置和综合利用设备，以及汽车尾气排放的监测设备等。
她说，中国同非洲之间存在环境政策互动和对话机制。她还说，中非环境保护合作中心是为中非双方的环保行业、技术情报交流及技术合作设立的一个机制。
中国-东盟环境保护合作中心副主任张洁清说，中国政府对与非洲在生态环境方面的合作有信心。
她说，为了确保中国在非洲的投资不污染环境，中国方面多次邀请企业所有者参加在中国举办的环境峰会，以使他们对各种环境问题有更好的理解。
张洁清还说，中国是全球生态文明的一个重要贡献者。她说，中国正在努力控制国内的空气污染，全中国的人造林数量有所增加。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国派了一位将军去朝鲜(图)
- 【 军事 】 我东风41第10次试射成功 投射多个弹头
- 【 财经 】 中国制造业赶超日本捷径：努力多生孩...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 崔永元:将与税务部门面谈 范冰冰痛哭
- 【 科技 】 快手成A站救命稻草：估值不及B站零头
- 【 教育 】 2018高招动态：部分地区录取率突破90...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有