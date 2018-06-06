西部战区参谋长助理邓玉恩已任中部战区副参谋长

原标题：西部战区参谋长助理邓玉恩已调任中部战区副参谋长

邓玉恩 中国军网 资料图

官方近日披露一名中部战区领导层人事信息。

据河北新闻网、河北卫视《河北新闻联播》报道，6月5日，海河防总防汛工作推进视频会议在天津市召开，海河防总总指挥、省长许勤主持会议并讲话。海河防总常务副总指挥、海委主任王文生传达了武汉防汛工作座谈会精神。国家防汛抗旱督察专员王磊在主会场参加会议。北京市副市长卢彦、天津市副市长李树起、中部战区副参谋长邓玉恩及河北、山西、河南、山东省防指等有关负责同志分别发言。

上述权威报道信息显示，此前担任西部战区参谋长助理邓玉恩现已调任中部战区副参谋长。

据此前公开新闻报道，邓玉恩曾长期在原第二炮兵服役，担任过原二炮某基地装备部部长等职务，少将军衔。本轮军改中，西部战区成立，邓玉恩出任西部战区参谋长助理。

此外，在“和平使命—2016”上海合作组织联合反恐军事演习中，邓玉恩曾以联合导演部中方副总导演身份公开亮相。

当时，邓玉恩致辞表示，此次联合军演是上合组织深化防务与安全领域合作的重要内容，是体现各成员国团结互信的重要平台，是在国际和地区反恐形势更趋复杂的环境下举行的一次重要演习，对提升成员国间团结协作，共同应对地区恐怖威胁，合力打击“三股势力”具有重要意义。

责任编辑：余鹏飞