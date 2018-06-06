原标题：台军伞兵跳伞意外坠地就医 听周杰伦打气录音落泪
左图为秦良丰，右图为周杰伦。图片来源：台湾“中央社”。
中新网6月6日电 据台湾“中央社”消息，台军陆军航特部上兵秦良丰因跳伞意外坠地，送医救治，目前生命迹象稳定，艺人周杰伦特别录制音档打气，秦良丰昨晚听到周杰伦的声音激动流泪，秦父向音乐公司致谢。
台军陆军航空特战指挥部特战三营5月17日在台中清泉岗基地，执行反空降的跳伞操演时，26岁上兵秦良丰搭乘C-130军机到达1300呎高空跳伞，因主伞张伞不完全，副伞吃风不足，造成直接落地的情形，从原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，经连日救治病情趋于稳定。
秦良丰热爱艺人周杰伦与杨丞琳，秦良丰的妹妹也在病床旁，特别播放周杰伦的《稻香》、《听妈妈的话》与杨丞琳的《年轮说》、《青春住了谁》等歌曲，秦良丰的同袍也到两名艺人的脸书粉丝团留言，希望能够为秦良丰加油打气。
周杰伦所属的杰威尔音乐公司今天表示，因为时间差的关系，人在海外的周杰伦通过媒体得知消息，立刻就为秦良丰录下加油打气的音档，通过工作人员给秦爸爸，希望帮助病情赶快好起来，而秦爸爸收到录音也相当感激。
医疗团队表示，秦良丰因今天上午进行脚踝修补手术，经施打麻药呈现睡眠状态，直到晚间麻药较退秦良丰清醒后，才听到周杰伦的加油音档，秦良丰当场就激动流下眼泪，秦父不断致电杰威尔音乐公司表达感谢。
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