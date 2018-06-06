北京新奥集团公司总经理郭再斌接受调查(图/简历)

原标题：北京新奥集团公司总经理郭再斌接受纪律审查和监察调查
北京市纪委今天下午发布，北京新奥集团有限公司党委副书记、董事、总经理郭再斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
郭再斌简历
郭再斌，男，汉族，1961年1月出生，江苏如皋人，1980年11月参加工作，1988年11月加入中国共产党，中央党校大学学历，工商管理硕士。
1980.11-1983.07 中国人民解放军基本建设工程兵第六十三团服役
1983.07-1995.03 历任北京市城市建设工程机械施工公司房建科预算员、经营部科员、投招标办公室经济员、第四项目经理部经营科科长
1995.03-1997.04 北京市城市建设道桥工程公司招投标部副部长、经营部部长
1997.04-2001.01 北京城建股份有限责任公司市场营销部副部长、部长
2001.01-2001.08 北京科技园建设（集团）股份有限公司工程造价部经理
2001.08-2005.04 北京中关村软件园发展有限责任公司总经理
2005.04-2009.05 北京新奥集团有限公司副总经理
2009.05- 北京新奥集团有限公司党委副书记、董事、总经理。（北青报记者 李泽伟）
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