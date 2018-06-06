新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

北京新奥集团公司总经理郭再斌接受调查(图/简历)

北京新奥集团公司总经理郭再斌接受调查(图/简历)
2018年06月06日 16:07 北青网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：北京新奥集团公司总经理郭再斌接受纪律审查和监察调查

　　北京市纪委今天下午发布，北京新奥集团有限公司党委副书记、董事、总经理郭再斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　郭再斌简历

　　郭再斌，男，汉族，1961年1月出生，江苏如皋人，1980年11月参加工作，1988年11月加入中国共产党，中央党校大学学历，工商管理硕士。

　　1980.11-1983.07 中国人民解放军基本建设工程兵第六十三团服役

　　1983.07-1995.03 历任北京市城市建设工程机械施工公司房建科预算员、经营部科员、投招标办公室经济员、第四项目经理部经营科科长

　　1995.03-1997.04 北京市城市建设道桥工程公司招投标部副部长、经营部部长

　　1997.04-2001.01 北京城建股份有限责任公司市场营销部副部长、部长

　　2001.01-2001.08 北京科技园建设（集团）股份有限公司工程造价部经理

　　2001.08-2005.04 北京中关村软件园发展有限责任公司总经理

　　2005.04-2009.05 北京新奥集团有限公司副总经理

　　2009.05- 北京新奥集团有限公司党委副书记、董事、总经理。（北青报记者 李泽伟）

 

责任编辑：余鹏飞

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区