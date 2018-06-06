7月起16辆长编组复兴号首投运营:京沪每日投入3列

原标题：7月起16辆长编组复兴号首次投入运营：京沪间每日投入3列

澎湃新闻记者从中国铁路总公司了解到，2018年7月1日0时起，全国铁路将实行新的列车运行图， 16辆长编组“复兴号”动车组首次投入运营。

7月1日调图后，全国铁路“复兴号”动车组日开行数量将由目前的114.5对增加到170.5对，可通达23个直辖市、省会城市和自治区首府。

值得注意的是，此次首次投入运营的16辆长编组复兴号动车组除了在京沪高铁运行外，后续还将登陆京广高铁和沪昆高铁。

据中国铁路总公司有关负责人介绍，“复兴号”动车组2017年6月26日投入运营以来，车票供不应求，但因每列编组仅为8辆，运力为576人。春运等高峰期，铁路部门将2列8辆编组“复兴号”重联运行，以增加运力。根据旅客需求，铁路部门研制生产了每列16辆的长编组“复兴号”动车组，每列定员达到1193人，是8辆编组“复兴号”的2倍，也可方便旅客在全列车内通行。

上述负责人介绍，新的列车运行图实施后，长编组“复兴号”动车组计划在京沪间每日投入运行3列，开行“复兴号”动车组列车6趟，车次分别为上海虹桥至北京南G2/3次、G10/11次、G118/149次。后续，将安排16辆长编组“复兴号”动车组在京广高铁、沪昆高铁等线路上开行。

责任编辑：余鹏飞