7月1日起全国铁路调图 复兴号开行量增至170.5对

原标题：7月1日起全国铁路调图 复兴号日开行量增至170.5对

资料图：列车乘务员正在做开车前安全检查。 中新社记者 殷立勤 摄

中新网客户端6月6日电 记者从中国铁路总公司获悉，2018年7月1日0时起，全国铁路将实行新的列车运行图，16辆长编组“复兴号”动车组首次投入运营。调图后，全国铁路“复兴号”动车组日开行数量将由现在的114.5对增加到170.5对，可通达23个直辖市、省会城市和自治区首府。

据中国铁路总公司有关负责人介绍，“复兴号”动车组2017年6月26日投入运营以来，以其良好的乘车体验广受旅客欢迎，车票供不应求，但因每列编组仅为8辆，运力为576人。春运等高峰期，铁路部门将2列8辆编组“复兴号”重联运行，以增加运力。根据旅客需求，铁路部门研制生产了每列16辆的长编组“复兴号”动车组，每列定员达到1193人，是8辆编组“复兴号”的2倍，也可方便旅客在全列车内通行。

这位负责人介绍，新的列车运行图实施后，长编组“复兴号”动车组计划在京沪间每日投入运行3列，开行“复兴号”动车组列车6趟，车次分别为上海虹桥至北京南G2/3次、G10/11次、G118/149次。后续，将安排16辆长编组“复兴号”动车组在京广高铁、沪昆高铁等线路上开行。

责任编辑：张岩