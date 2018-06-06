中央广播电视总台独家专访普京 访谈内容亮点多多

原标题：中央广播电视总台独家专访普京总统 访谈内容亮点多多

当地时间5月31日晚，在出席上海合作组织成员国元首理事会青岛峰会并对中国进行国事访问前夕，俄罗斯联邦总统普京在莫斯科克里姆林宫接受了中国中央广播电视总台台长慎海雄的独家专访。普京讲述了他对习主席的印象，回答了他在《国情咨文》中提出的“俄罗斯梦想”与“中国梦”的异曲同工之处，展望了中俄关系以及上合组织扩员后的前景，并就“一带一路”建设、朝鲜半岛问题等国际热点、俄罗斯与西方国家关系等作了回答。这是普京就任新一届总统后首次接受国外媒体专访，也是普京总统首次在克里姆林宫接受中国媒体的专访。

△在采访前，慎海雄向普京总统展示了中央广播电视总台旗下新媒体平台推出的网络互动活动“谁是普京粉”和“我想问普京”的画册。画册封面印有习近平主席与普京总统的合影。

以下为专访内容：

慎海雄：尊敬的普京总统，感谢您接受中国中央广播电视总台的专访。5月7日，您宣誓就任俄罗斯新一届总统。我所在的中央广播电视总台的相关平台对就职典礼进行了直播和报道。您第四次发表就职演说的感觉，跟前几次有什么不同？

普京：我想借此机会向中国人民致以最良好的祝愿。我们知道，我们在中国有很多朋友，说明中国人民对这个典礼乃至对俄罗斯都有很大的兴趣。我想向中国人民致以最良好的祝愿，祝愿每个中国家庭幸福安康！

至于就任新一届俄罗斯联邦总统，您大概也看到了我所说的。我们最优先的发展方向是推动国家可持续发展，确保经济增速，发展创新型经济，发展基础设施、卫生医疗、教育，当然还有保障安全。

作为一个坚持国际法原则、尊重伙伴利益的国家，我们自然同时也会确保自身利益，我们会重点关注我们在国际舞台上的地位。

鉴于此，我想说，我们十分重视同传统上可靠的伙伴、盟友和朋友的合作，毋庸置疑，这其中包括中华人民共和国。

慎海雄：我注意到，从今年的《国情咨文》开始，您就在不同场合讲述您的“俄罗斯梦想”。当前，中国人民正在奋力实现习近平主席提出的“中国梦”。您提出的“俄罗斯梦想”与“中国梦”有何异曲同工之处？

普京：俄罗斯和中国是邻邦。几百年来我们彼此对话，拥有非常深厚的历史渊源和根基。这并非偶然，我们作为邻邦，在近几十年来建立了当今世界独一无二的关系。这种关系的确是建立在互利的基础之上。

您看，我们在2001年签署了《睦邻友好合作条约》，这个条约仅仅是基础，也是如今我们筑起两国关系大厦的根基，而大厦每年都在绘就日新月异的色彩，不断筑成新的楼层，大厦越建越高，越建越牢。这绝非偶然，这就是说，我们在建设各自国家、如何对待人民等方面的诸多共识将我们联系在一起，这非常重要。

您再看，如果借用习近平主席在十九大上的讲话，什么最重要？中国国家主席是怎样讲的？一一提高人民生活。达成目的可以有多种方式方法，但是目标是共同的。在俄罗斯，除了提高我们公民的生活水平，我们不可能有第二个目标。据此，我们也在思考，如何构建俄中关系，如何实现这些目标并保障外部安全，以现代创新、数字经济、基因技术、现代和谐社会与国家以及经济治理为抓手，加强新型经济建设。所以我们的共同点很多。我相信，只要付出努力，就会做出新的成绩。

慎海雄：过去一年里，您与中国领导人会晤的次数最多，与习近平主席会见了五次。中国民众对于您授予习主席俄罗斯国家最高勋章印象深刻。能不能谈一下您对习主席的印象？

普京：也许习主席是唯一一位和我庆祝生日的国家领导人。我还没有和哪位外国同事建立过这种关系，或做出类似的安排，但和习主席做到了。我那个生日我们过得很简单，关于这些我公开说过，也没有什么秘密。不瞒你说，我们喝了杯伏特加，切了点香肠。当时，我们结束了一天的工作后，习主席陪我过了生日。虽然这话有些跑题，但想要评价习主席，我想从这件事谈起。

他平易近人，待人真诚。但同时他也是非常可靠的伙伴。可以肯定的是，如果我与习主席就某事进行磋商，我从己方立场出发，我知道他也从己方立场出发，我们总是朝着履行各自义务的方向努力。这是第一点。

第二，老实说，他和许多其他国家领导人一样，力求实现工作成果最大化，为本国人民谋福祉。

他是一位出色的喜欢分析问题的人，和他探讨国际议题和经济问题很有意思。因此，他对我而言，是位合适的合作伙伴和可靠的好朋友。

慎海雄：再过几天，您将前往中国青岛参加上合峰会，并对中国进行国事访问。在上合组织扩员的情况下，您觉得如何让上合更加具有“行动力”？

普京：上海合作组织成立之初是一个行事低调的组织，旨在首先解决中国、俄罗斯及苏联加盟共和国的边界问题。

我们给自己定下了，我重申一遍，很低调的任务，但是在解决这些小范围问题过程中逐渐地发现，我们有很多共同之处。意思是，除了解决边界问题，我们携手可以取得更广范围、更大的成就。

上海合作组织开始发展。印度和巴基斯坦正式加入并正式工作后，很明显，上海合作组织已成为一个全球性组织。这是一个很明显的事实。因为您看，上合组织成员国占世界GDP的四分之一，占世界人口的43%，占全球领土的23%。这些都是巨大的资源，真的非常可观。再加上亚洲的经济增长速度，中国、印度的经济增长步伐，俄罗斯也将努力提供新的经济增长动力，以确保我们所需的增长。这些再加上军事潜力，这是巨大的力量，我们当然不是为了对抗别国，而是为了保障我们各国之间、其他国家间的全面多方位的合作，为合作提供必要条件，无论这些国家位于何处、在任何一块大陆。

联合这些国家的强大力量，无疑将成为我们自身发展的重要因素，并将成为影响世界局势的因素。我相信，这将会是积极的影响因素。

慎海雄：中国青岛是一个美丽的海滨城市，这个城市的海鲜和啤酒都不错，您会去体验一下吗？

普京：是的，非常乐意品尝。我喜欢海鲜和啤酒，但是会尽量少喝一些。我很想尝尝，也一定会这么做。

慎海雄：今年是“一带一路”倡议提出的第五年，习近平主席曾说，他提出“一带一路”倡议，就是要实践人类命运共同体理念。您怎么理解这一关乎全球福祉的理念？

普京：我们一直支持这个倡议。习近平主席关于“一带一路”的倡议结合了经济、人文的部分。倡议最主要的部分当然是发展经济和基础设施。我们认为这是一个有益、重要且有前景的倡议。这个倡议与我们建设欧亚经济联盟的努力相吻合。而且不久前，5月17日，中国与欧亚经济联盟在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳签署经贸合作协定。这份协议虽然没有涉及降低关税的问题，但却涵盖了其他非常重要的问题，比如贸易政策、技术规定和植物检疫管制等方面。事实上，我们正在为消除双方经济协作发展的限制因素迈出非常重要的一步。

但是我们认为，习近平主席的倡议更具全球性。其目的是促进与所有国家和大陆之间的合作发展。我们则在欧亚经济整体合作方面有所倡议。我认为，这两者结合起来能够带来好的结果。我们了解这样做的重要性，比方说在基础设施方面，我们知道我们的中国合作伙伴对北方航道工程非常有兴趣。

我们对此表示欢迎。但这并不是唯一的合作方向，我们在工业合作方面和铁路基础设施建设方面同样有非常好的合作计划。这些都是非常大的、非常有前途的合作方向，而这些合作无疑会成为我们进一步合作的基础。

今天，对于我们来说，中国是第一大贸易伙伴国。去年，中俄进出口总额增长到870亿美元，其中前四个月增长与前年全年相同。这是非常好的增速，我们应当继续保持和增长。

慎海雄：在您新近发布的施政纲领中，民生领域和数字经济给我印象特别深。俄罗斯和中国在这些方面可以展开哪些深层次合作？

普京：这的确是一个主要的发展方向。我们知道，习近平主席和中国政府在现代经济形态以及诸如数字经济这样的有发展前景的领域中做出了巨大的努力。毫无疑问，这与未来技术发展的重要方向紧密相关，如自动化和人工智能。

当今世界主要的发明，尤其是前景光明的发明，都发生在科技领域。显然，生物学、遗传学以及其它方面在该领域取得成功的人士，成为世界发展的领军人物。我们不会忘记我们合作的传统领域，而且我们还将与中国朋友们在当今以及未来重要发展领域共同努力。

我们也有相关意向。我们有计划，也有深入研究。我们知道，中国已经取得了显著成绩，如物联网和电子商务。不过，这对于近期发展来说，包括中国和俄罗斯，还完全不够。我们需要发展数字技术和工业，发展基础设施、能源，包括电能、可替代能源。届时不仅能够，而且也必须转化为科研成果，并取得新成果。如果我们能做到这一点，我们毫无疑问将领跑世界。我们将为此努力。

慎海雄：尽管平等对话与合作是很多人的愿望，但您面临着一个棘手的问题，就是西方国家对俄罗斯的经济制裁，以及其他一些方面的压力。您认为俄罗斯同西方的关系下一步的走向如何？

普京：我寄希望于积极良好的关系。但是对目前的什么限制还有制裁，我们并不觉得惊讶，也吓不着我们，也永远不会让我们放弃独立和主权的发展道路。

我的出发点是：俄罗斯要么是个主权国家，要么俄罗斯干脆就不会存在。当然，俄罗斯人民总是会选择第一个。我们没有别的办法。但我们明白，西方国家正试图通过这些限制和制裁达到一个目的，那就是遏制我们的发展。

我毫不怀疑，这种企图，套用律师的说法，叫做手段无效不能犯。这一切都不会奏效！遭受损失的，首当其冲，正是耍这个手腕儿的人。我认为，理智终将获胜，所有非法的限制，损害世界经济发展的政策，将逐渐消解。而我们会与所有合作伙伴实现关系正常化，包括与美国，以及听命于美国、对我们实施制裁的那些国家。

顺便说一句，正如我所说的那样，那些追随美国行动的国家，自己也开始受到了美国对他们下手带来的损失。我说这些不是幸灾乐祸或者为了嘲讽，但这表明了这些手段不可能是万能的，它迟早会损害所有人，包括发起人在内。归根结底，我希望我们与西方国家的关系能够以某种方式正常化。

慎海雄：今年以来，在一些国际热点地区，比如朝鲜半岛和叙利亚，虽然局势仍然都不明朗，但出现一些积极变化。在解决国际争端方面，俄罗斯希望担任什么样的角色？中俄两个大国之间有什么样的合作空间？

普京：关于朝鲜问题，如同我们外交官所说，我们双方的立场非常相近或者可以说完全一致。确切地说是后者。我们提出了解决朝鲜半岛问题的“路线图”。最近一段时间，中华人民共和国为地区局势缓和做了很多工作。我们对此很高兴并且会全力支持。

您也知道，现在（5月31日）俄罗斯外长正在朝鲜访问，并与朝方领导人举行会谈。

我们也看到，朝鲜的领导层，说实话，对我而言也出乎意料，为消除地区紧张局势做出了空前的努力。一是他们宣布停止导弹试验，停止核试验。此外现在还炸毁了自己最大的核武试验场之一。毫无疑问，这都是朝我们最终所想实现的无核化而迈出的重要步伐。

当朝方领导人提出，要让他们完全无核化，需要给之以绝对的安全保障，对此我表示理解。难道还有别的办法吗？否则我们无法想象会怎样，尤其是在利比亚和伊拉克的那些悲剧发生之后。所有这些，朝鲜人都历历在目。所以，不言自明，他们要求得到保障。这些保障具体是什么，落实保障的期限是多久，现在还很难说。不过可以而且应该说的是，我们要走缓和局势的道路，最终实现无核化。

非常遗憾，我们西方的伙伴，并没有停止军演和军事行动，这不利于减压。无论如何，我希望美国总统特朗普做出的明智和成熟的决定，也就是与朝鲜领导人金正恩建立直接联系的决定能得以落实，双方举行会见，我们也可以期待会见取得积极成果。前面我提到过俄中解决朝鲜问题“路线图”，下一步就是深化那些促进朝鲜半岛局势缓解的各国关系。

接下来是所有感兴趣的国家，特别是本地区国家都能够多方位地参与安全保障的制定。当然，我方一贯提议，现在也正在谈俄朝韩三边经济项目。首先是基础设施建设项目。我们说的是铁路建设项目，假设说俄朝韩铁路（顺便说一下，中国也可以参与这个项目），还有铺设天然气管道。也可以考虑建设各种能源项目。未来有很多的机会可以进行三方合作、四方合作，现在需要的就是朝这个方向推动。我们都非常期待美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的会谈成果，我们也将尽最大的努力来促成此次会见的成功。

慎海雄：我们的中国国际广播电台在“中俄头条”新媒体客户端上正在举办“谁是普京粉？”的活动，一周内多达1000万中国网民参加活动。中央电视台的央视新闻新媒体也征集到4万多个网友对您的提问。下面我想挑一些其中的问题向您提问。

普京：请问吧。

慎海雄：作为第21届世界杯足球赛的东道主，您希望俄罗斯队能取得什么样的成绩？

普京：提问的人已经讲了，俄罗斯是世界杯的东道主。所以我们作为东道国来说最重要的和最主要的目标，就是尽一切所能举办好这次世界杯，使它成为全世界亿万球迷的盛大节日。这将是我们最重要的成就。

至于球队，我必须承认这一事实：很遗憾，俄罗斯队在近几年确实没有取得突出的战绩。但是，我们很期待，所有球迷和俄罗斯球迷也都同样期待，俄罗斯队能够拼尽全力，向观众呈现现代的、有趣的、精彩的足球比赛并且战斗到底。

慎海雄：您认为，哪支球队能获得本届世界杯冠军？

普京：这个很难讲。有很多国家都可能成为冠军。拉丁美洲的阿根廷和巴西队。我们知道上一届世界杯，德国队踢得不错，他们展示出了足球运动的风采。西班牙队和其他队伍都有可能。

慎海雄：您会为世界杯开球吗？

普京：我会看的。与此同时我作为世界杯举办国的元首，要出席开闭幕式。我会看一下我的工作安排，如果可能的话也会去看一些其他的场次。

慎海雄：您最喜欢的足球运动员是哪位？

普京：有一些球员在我认为是很杰出的，我觉得他们完全当得起这个称号、这个说法。在俄罗斯和苏联球员中我最喜欢列夫·雅辛，外国球员我最喜欢贝利，马拉多纳我也很欣赏。

慎海雄：谢谢。大家都知道您非常热爱运动。您现在还在从事哪些运动？每天会锻炼多久？

普京：每天我会健身两个到两个半小时，做器械、游泳。如果有陪练的话，也会上榻榻米练一下柔道。虽然不是很频繁但是偶尔我也会打一打冰球。目前还很难说我“会”打冰球，但是在试着打。

慎海雄：时常在新闻中看到您，开战机，下潜艇，中国网友说您是“被总统耽误的超级网红”。如果您不选择从政，会从事什么职业？

普京：我在苏联的情报部门工作过，苏联的对外情报部门。而现在我已经有了我的职业。因为我毕业于圣彼得堡大学法律系，因此原则上我是可以去当法律顾问、当律师。但我一辈子都在安全机关工作，在苏联的对外情报部门工作。此后又在圣彼得堡市政府工作，算是地方政府。所有这些工作我都由衷喜爱。我想，我完全可以胜任律师的工作。

慎海雄：2016年，您到中国杭州参加G20峰会期间，带了一箱俄罗斯冰激凌，在中国带火了。今年到中国您计划带什么特别的礼物？

普京：会有的。

因为习近平主席曾经提到过他喜欢俄罗斯的冰激凌，所以我就带了一些，作为礼物送给他。我们之间交换过一些小东西。但是如果我提前公开透露了我将要送给习主席什么礼物，这又算是什么惊喜呢？暂时就让它作为我们之间的秘密。等一会儿我悄悄告诉您。

慎海雄：非常感谢！总统先生，十分感谢您接受我们的专访。祝您履新成功精彩！祝您中国之行顺利，也祝俄罗斯世界杯圆满举办！

普京：感谢您！

慎海雄：总统先生，我的老家是浙江杭州。2016年，您拿一箱冰激凌，我今天送您两盒杭州的龙井茶。这是我们中央电视台四次采访您的原始资料。

普京：谢谢！

普京：我送你一本画册《莫斯科》。下面是中文注解。

慎海雄：谢谢。

责任编辑：张岩