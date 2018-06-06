西安将开展为期6个月的商品房销售秩序专项检查

原标题：西安将开展商品房销售秩序专项检查

新华社西安6月6日电（记者 许祖华）记者从西安市住房保障和房屋管理局了解到，为进一步规范商品房销售行为，净化房地产市场环境，维护群众合法权益，促进房地产市场平稳健康发展，西安市从即日起在全市范围内开展为期6个月的商品房销售秩序专项检查。

此次检查的对象为在售项目的房地产开发企业；接受房地产开发企业委托，承担商品房销售代理、营销策划活动的房地产经纪机构。

检查的内容包括：未取得《商品房预售许可证》，直接或采取内部认购、交纳诚意金、排号等形式变相预售商品房；不一次性公开销售全部准售房源，捂盘惜售或变相囤积房源；未按规定在销售现场公示《商品房预售许可证》《商品房买卖合同》示范文本、房屋预测面积、预售资金监管账户及监管银行等信息；委托未经备案的房地产经纪机构代理销售商品房；发布虚假房源信息和广告，垄断房源，操纵市场价格；通过捏造或者散布涨价信息等方式恶意炒作、哄抬房价，造谣生事，误导市场预期；意向购房人数多于可售房源的，未采取公证摇号方式公开销售商品住房；以捆绑搭售或者附加条件等限定方式，迫使购房人接受商品或者服务价格；商品房销售不予明码标价，在标价之外加价出售房屋或收取未标明的费用等。

对违法违规的房地产开发企业、经纪机构依法实施行政处罚，并视情节轻重依照法律法规规章和有关规定，采取以下措施：书面警示；约谈企业主要负责人；公开曝光企业违法违规行为；列入严重违法失信企业名单；暂停使用网签系统；暂停商品房销售、经纪、代理服务；通报有关部门，实施联合惩戒等。

责任编辑：张岩