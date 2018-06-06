美情报部门认为华为对美家安全构成威胁 中方回应

原标题：2018年6月6日外交部发言人华春莹主持例行记者会

应刚果（布）参议院议长恩戈洛、乌干达政府、肯尼亚国民议会议长穆图里邀请，全国政协主席汪洋将于6月11日至20日对上述三国进行正式友好访问。

问：据报道，伊朗最高领袖哈梅内伊6月4日发表讲话时表示，伊原子能组织应在全面协议框架内，尽快做好将铀浓缩能力提升至19万个分离功的必要准备，并根据鲁哈尼总统命令，于6月5日启动其他准备工作。同日，伊原子能组织发言人称，伊将致函国际原子能机构，宣布将于5日起加强六氟化铀生产能力。中方对此有何评论？

答：我注意到相关报道。当前形势下，中方希望有关各方都能从长远和大局出发，继续维护和执行全面协议，全面、平衡履行协议义务。这有助于维护国际核不扩散体系及中东地区和平稳定，符合国际社会共同利益。

问：第一，中国政府是否计划邀请澳大利亚外长或总理近期访华？第二，澳大利亚红酒生产商正在敦促澳高官访华，尤其是希望澳总理能够访华解决澳出口红酒在中国海关被延迟入境的问题。你能否提供进一步的消息？为什么中国会延迟澳红酒入境？

答：我不知道所谓“延迟入境”的说法，是真的还是澳方推测？据我了解，中澳自贸协定实施以来，两国海关建立了有效协调沟通机制，及时处理实施过程中出现的各类问题。各国海关都可以对相关企业产品进行抽核，这属于正常履职执法行为，目的是为了保护消费者权益。

关于澳大利亚领导人访华问题，中方重视与其他国家保持各个级别往来，不断增进互信，加强合作。在国际关系中，互访安排需要双方通过沟通协调才能达成共识。我目前没有这方面的消息。

问：美国空军昨天证实，两架美军B-52轰炸机飞越了南沙群岛附近海域进行训练。这一举动发生在美国国防部长马蒂斯指责中方在南海实施“军事化”后不久。美军方其他官员也对“军事化”问题发表了较为强硬的表态。中方对此有何评论？

答：前几天美国防部长还在炒作中国所谓南海“军事化”问题，现在美国军方又证实派了B-52轰炸机去南海有关空域飞行。我不知道你们美国媒体如何看待这个问题。

我希望美方给大家解释清楚：美派B-52轰炸机这样的进攻性战略武器到南海是不是“军事化”？！B-52轰炸机到南海也是为了航行飞越自由吗？！如果有人三天两头全副武装地到你家门口耀武扬威、探头探脑，你是不是应该提高警惕、加强戒备和防卫能力？！

我想再给美方几个忠告：第一，停止炒作所谓中国南海“军事化”问题，不要再睁眼说瞎话。第二，停止在南海地区寻衅滋事，因为横行是有风险的，碰瓷也是需要付出代价的。第三，中方不会被任何所谓军舰军机吓倒，只会更加坚定地采取一切必要措施捍卫国家主权安全，维护南海地区和平稳定。

问：据报道，尼泊尔政府可能已决定取消就西塞提水电站项目同中国公司开展合作。中方对此有何评论？

答：据我所知，这一报道不属实。该项目是商业项目，中国相关企业正在围绕经济可行性等合作具体事宜同尼方进行协商。

问：据报道，第72届联合国大会选举厄瓜多尔外长埃斯皮诺萨为第73届联合国大会主席。埃将于今年9月接替现任联大主席莱恰克，成为历史上第4位女性联大主席。中方对此有何评论？

答：中方祝贺厄瓜多尔外长埃斯皮诺萨女士当选第73届联合国大会主席。中国是多边主义的坚定支持者和维护者，我们会积极参与第73届联大工作，支持联合国大会在联合国宪章宗旨和原则指导下，推动多边主义和国际合作，有效应对各种全球性威胁和挑战。

问：伊朗核问题全面协议是否会在即将举行的上海合作组织峰会上进行讨论？

答：关于伊朗核问题全面协议，中方已多次表明立场。我们认为各方都应履行自己应尽的责任和义务，维护协议的严肃性和权威性。至于上合组织青岛峰会，我们希望各方聚焦峰会主题，聚焦上合组织新形势下各领域务实合作，让上合组织在青岛焕发出新的生机和活力。

问：美国社交网络巨头Facebook昨日称，包括华为在内的四家中国公司与其存在信息共享合作，但美情报部门认为华为对美国家安全构成威胁，引发美公众的注意。中方对此有何评论？

答：对有关公司之间的具体合作，我不了解具体情况，也不作评论。但我们希望美方能够为中方企业在美国的正常投资经营活动提供公正、透明、公开和友善的环境。

问：中国以前一直支持伊朗加入上海合作组织，这次上合青岛峰会是否会讨论这个问题？中方对此持何立场？

答：上合组织一贯秉持开放原则，积极开展对外交往。印度和巴基斯坦成为成员国后，上合组织的合作空间更为广阔，国际影响进一步提升。当前，越来越多的国家希望深化同上合组织的联系和合作，这充分体现了上合组织的强大吸引力。上合组织成员国重视有关国家的愿望，将根据上合组织有关文件规定和协商一致原则共同认真研究。

问：据《澳大利亚人报》报道，美国国会即将引入“反制中国政府和共产党的影响力运作法案”，并将在中国“干涉”的问题上加强与澳大利亚的合作，以应对中国渗透的“锐实力”。另据美联社报道，美国参议员卢比奥指责中国在美孔子学院威胁美学术自由，且有窃密风险，应予关闭。中方对此有何评论？

答：近期我们不止一次听到此类负能量的消息。这是一个相互依存日深、利益交融紧密的全球化时代。遗憾的是，仍有个别“套中人”逆潮流而动，执意用上世纪的冷战和零和思维看待别人和世界。他们可能还不明白：关闭正常交流的大门，意味着把自己与世界对立和隔绝起来。

中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政的原则基础上同其他各国发展友好关系，寻求互利共赢。搞什么“干涉”或者“渗透”，从来不是中国style（风格）。希望有些人能够早日摘下有色眼镜，脱下“隔离服”，正确看待中国发展和世界发展。

责任编辑：张岩