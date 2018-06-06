原标题：日媒：中国促进制造业升级为日企带来商机

参考消息网6月6日报道 日媒称，在2015年，有“世界工厂”之称的中国，其加工型出口和依赖建筑投资的增长迎来极限。为克服日本和韩国曾陷入的“中等收入陷阱”进入发达国家行列，以制造业为经济支柱的中国必须促进制造业升级。中国政府出台了促进制造业升级的措施，目标是到2025年成为像日本和德国那样的制造强国。

据日本《经济学人》周刊6月5日报道，在高档数控机床和机器人以及新材料领域，日本企业在世界范围内具有优势。在新一代信息技术产业领域，日本在半导体制造设备方面走在前列，在汽车领域也在环保技术等方面引领世界。因此，对这些领域的日本企业而言，中国对制造业的推进可能会带来商机。

报道称，在制造业的各个重点领域，日本擅长制造的特定材料成为制造更高品质产品的关键。例如在半导体领域，硅、感光性树脂和清洗液等的品质影响着最终产品的价值。在这些材料方面，日本产品的竞争力极高。

报道称，在日本企业竞争力算不上高的航空航天装备领域，为实现轻量化，陶瓷复合材料和碳纤维将成为有力武器。在铁路设备领域，轻量化也成为相通的课题。在这些材料领域，对日本企业而言，中国促进制造业升级会带来真正的商机。

报道称，最近中国企业在家电、电脑和智能手机等加工产品领域明显崛起，不同于加工产品领域，日本企业在材料领域的优势地位不会轻易动摇。为使“新材料”实现产品化，不仅要确保性能和品质，还要确立稳定且有效的生产技术，而实现这些需要花费相当长的时间。

例如，现在广泛普及的LED灯所必需的蓝灯二极管，其研发始于上世纪70年代前半期，研发成功是在70年代后半期，但之后发展到实用水平又花了15年时间，到90年代前半期终于实现产品化。等价格下降到一定水平，LED灯普及开来是进入本世纪以后的事情。如果是凭借自己的力量开发新材料和生产成品，需要有坚持数十年研发的精力，也就是说需要有资金实力和经营能力支持。

报道称，为此，中国政府进一步放宽对外资的管制，吸引技术水平较高的日本和欧美企业进入中国，谋求实现追赶。中国指出，在新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、新材料和生物医药等领域鼓励外资企业在该国投资。毫无疑问，具有较高的国际竞争力的日本材料产业也是主要目标之一。

责任编辑：张岩