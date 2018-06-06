中国国事访问欢迎仪式改革：外宾主车途经天安门

原标题：我国国事访问欢迎仪式改革后首次启用

新华社北京6月6日电（记者郑明达、白洁）国家主席习近平6日下午在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎来华进行国事访问的吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫。记者发现，改革后的国事访问欢迎仪式当天首次启用。

国事访问欢迎仪式改革是我国外交礼宾工作的重要创新。记者从外交部了解到，此次改革涉及调整外宾主车抵达路线并在沿途增加持旗仪仗兵、增加吹奏小号次数、改进仪仗队、改进军乐团队列行进吹奏表演等主要措施。

其中，外宾主车抵达路线途经天安门广场，可以更好展现古都北京魅力；我国国家主席（夫妇）步出人民大会堂东门时，增加1名小号手和1名军鼓手演奏仪式号角，提升了现场仪式感；三军仪仗队方面包括首次增加女兵方阵等；军乐团行进队列表演服装上衣由红色改为藏蓝色，队形变换也更加稳重大气和紧凑。

中国人民解放军仪仗队大队长韩捷表示，仪仗队总人数由此前最大规模时的151人增加到224人。相比以前13名女兵与男兵混合编队，55名女兵组成的单独方阵“可以更好地展现女兵巾帼不让须眉的飒爽英姿”。

中国人民解放军军乐团团长张海峰说，此次重新编排了吹奏表演队形，队列人数也由43人增加至61人，同时改进了乐队指挥动作和《歌唱祖国》乐曲编配，“使之更富时代感”。

专家认为，随着中国日益走近世界舞台中央，国家典礼工作有必要更好地与中国特色大国外交相适应，此次改革就是一次重要实践。

中国前驻瑞士大使董津义说，国事访问欢迎仪式改革展现了中国崇礼尚义、热情友好的待客之道，让来访外国领导人感受到尊重和友好，也将进一步激发民众的民族荣誉感和自豪感。

我国欢迎仪式因时而异，一直处于不断发展演变之中。党的十八大以来，外交礼宾工作为适应新要求进行了多次改革，包括机场高速沿线挂旗、为国宾车队恢复摩托车护卫、增加军乐团队列行进表演等。

责任编辑：张岩