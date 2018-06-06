三十河东三十河西 俄首艘装备中企系统军舰服役

原标题：俄首艘装备中企动力系统军舰服役，中俄双向军贸前景几何

随着中国军工技术的进步，俄罗斯开始向中国购买一些军事装备，打破了以往两国军贸中俄罗斯单向向中国输出武器装备和技术的局面，但受多种因素的影响，俄罗斯目前主要从中国引进一些武器分系统，是否会引进整件武器值得关注。

俄罗斯塔斯社4日报道称，21631型“暴徒-M”级小型导弹舰的六号舰“上沃洛乔克”号近日交付黑海舰队。据俄罗斯媒体此前报道，六号舰采用了中国河南柴油机重工有限责任公司生产的CHD622V20型柴油机。

21631型导弹舰，配备了舰炮、防空导弹和巡航导弹等武器

中俄军贸的破局

冷战结束后，为了提升国防实力，中国开始从俄罗斯购买现代化武器。根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）此前发布的多份报告，中国与俄罗斯从1990年起签订了多份数额较大的武器合同，包括引进苏-27系列战斗机、苏-30系列多用途战斗机、苏-35多用途战斗机、“现代”级驱逐舰、“基洛”级潜艇、S-300/400防空导弹系统等，总价值超过百亿美元。

“中国的国防需求和自主军工业落后之间的矛盾是大量购买俄罗斯现代化武器装备的主要原因，但随着中国军工技术的发展，中国对俄罗斯武器的依赖程度会降低，近几年武器交易额下降就是表现。”俄罗斯军事问题专家张惠告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）

俄罗斯开始向中国购买一些军事装备，打破了以往两国军贸中俄罗斯单向向中国输出武器装备和技术的局面。此次服役的“上沃洛乔克”号小型导弹舰则是中国向俄罗斯出口军事装备的重要案例。

据俄罗斯《消息报》此前报道，由于2014年的克里米亚和顿巴斯事件，德国不再向俄提供“暴徒-M”小型导弹舰使用的MTU16V4000M90型柴油发动机，这迫使俄军方和国防业与中国合作，选择河南柴油机重工有限责任公司生产的CHD622V20型发动机，取代了前5艘“暴徒-M”安装的德国发动机。

“暴徒-M”是俄罗斯专门为近海作战打造的巡逻导弹舰，满载排水量900余吨，配备了舰炮、防空导弹和对陆攻击巡航导弹（可换成反舰导弹）。该舰曾多次使用“口径”-HK巡航导弹打击叙利亚境内的极端组织目标，展示了俄海军的远程打击能力。

“‘暴徒-M’是世界上装备远程对陆攻击巡航导弹排水量最小的战舰，算是俄罗斯水面舰艇发展的一个特色。”海军专家李杰向澎湃新闻表示，“由于造船工业的衰弱，加上军费有限，俄海军近年来将轻型和中型水面战舰列为发展的重点，中国提供的发动机缓解了西方制裁带来的影响。”

除了向俄罗斯出口船用柴油机，中国还向其出口了军用补给舰的海上补给系统。根据中国船舶网此前的消息，2015年，武汉船用机械有限责任公司与俄罗斯客户成功签订国内首个自主研发海上补给系统出口合同。该合同共包含5套补给系统，将用于9000吨中型补给船。

消息指出，海上补给系统包括液货补给和干货补给两种，作为补给船舶的重要装备，主要用于在海上航行或远海作业的船舶传送诸如水、燃油和食物等供应品，以保证船舶的正常营运。目前，海上补给系统关键技术被少数几个国家垄断，其产品研制成本高、难度大。该合同的成功签订，丰富了武汉船机出口产品菜单，进一步巩固了公司的行业地位和国际市场份额。

“现在中国向俄罗斯出口的军事装备主要是分系统，还未有出口整件武器的消息。即使这样，中俄军贸已经有了破局，从单向贸易向双向贸易转变。”张惠说。

正在建造的23130型补给舰，该补给舰采用了从中国引进的海上补给系统。

中国可向俄提供无人机等先进武器

冷战结束后，中国军工技术有了很大的进步，已经成为除美俄之外，唯一具备研制几乎所有类型武器的国家，不但能满足国防需求，还向国外出口。根据斯德哥尔摩国际和平研究所最新公布的资料显示，2012年至2017年中国继续保持了第三位的名次，其份额在国际市场上占6.2%。

中俄军贸模式从单向贸易向双向的转变，外界开始关注俄罗斯是否会从中国引进整件武器，而不是单单引进船用动力、海上补给装置等分系统军用装备。俄罗斯战略与技术中心专家瓦西里·卡申认为，虽然目前中国军事工业在整体上仍然落后于俄罗斯，但个别领域已经赶上甚至超过，包括无人机、信息化设备和水面战舰等。

此前俄罗斯向以色列购买了“搜索者”、“鸟眼”等中小型无人机，并在叙利亚战场上使用，但美俄关系变冷影响了后续的交易。2016年，美国否决了以色列向俄罗斯出售无人机的提议。分析认为，俄格战争促使俄罗斯军队更加重视无人机的装备，受西方制裁的影响，俄罗斯与外国在无人机领域的技术合作很可能转向中国。

据参考消息网4月5日报道，俄罗斯泰克马什研究与制造集团高层3月曾经宣称要和中国合作，共同开发一种基于9K58型“龙卷风”多管火箭炮发射的T-90无人侦察机。

中国已在无人机技术领域展现了很强的竞争力，在防务展均能看到中国各种型号无人机的身影，不仅有侦察、监视、通信等作战支援型无人机，还包括“彩虹”系列和“翼龙”系列能够搭载武器的“察打一体”无人机。

英国国际战略研究所（IISS）此前刊文称，中国无人机领域正向着高端市场进发，已经向包括埃及，尼日利亚，巴基斯坦，沙特阿拉伯，阿联酋和缅甸等在内的许多国家出售了“察打一体”无人机，实际上目前还有国家购买了中国无人机生产线。这意味着在中东地区，中国无人机可能长时间会处于垄断地位，毕竟美国无人机的价格贵的不止一倍两倍。

“中国无人机技术已经处于世界先进行列，在技术转让、价格等方面还有优势，并且不附带政治条件，这是‘彩虹’、‘翼龙’等无人机畅销的重要原因。俄罗斯在‘察打一体’无人机、长航时无人侦察机等方面有需求，与中国合作是一个很好的途径。”张惠表示。

在海军装备领域，分析认为中俄在该领域也有较大的合作空间。俄罗斯《消息报》网站1月刊文认为，俄罗斯国家武装计划的海军部分落实不当可能导致俄罗斯海军在未来几年里无法完成某些任务。这个问题恐怕需要他国帮助才能解决。出于一系列原因，中国是这方面最有前途的伙伴。文章指出，俄海军严重缺乏主力战舰，并且雪上加霜的是因乌克兰问题，遭到西方的制裁，新建造的多型水面战舰因动力问题导致交付时间拖延，从法国引进的“西北风”级两栖攻击舰也被转卖。反观中国仅去年就接装了8艘056A型轻型护卫舰和2艘054A大型护卫舰。俄罗斯海军目前进入了需要求助于人的阶段，中国应成为合作伙伴。

进入新世纪后，中国造船工业和技术发展迅速，现在已经能够制造航母、核潜艇、驱护舰等海军全部类型舰艇，可以向国外客户提供各种类型的舰艇。但在海军李杰专家看来，俄罗斯目前军费有限，再加上军工保护等原因，当下购买中国舰艇的可能性不高，应该是和以往一样，引进分系统，比如动力系统等。

分析人士认为，在俄罗斯与西方国家关系陷入不和的背景下，中俄关系会持续向好，作为中俄关系的一部分，军事合作也会开启新的篇章。

5月30日，中俄两军第二十轮战略磋商在北京举行。中央军委联合参谋部副参谋长邵元明和俄罗斯武装力量副总参谋长兼总参作战总局总局长鲁茨科伊共同主持了磋商。双方就当前国际和地区热点问题、新形势下进一步深化中俄军事合作交换意见，达成广泛共识。双方表示，将坚定落实习近平主席与普京总统的重要共识，进一步提升两军合作水平，为两军战略协作在新阶段迈出新步伐做出积极努力。

责任编辑：余鹏飞