媒体谈美关税政策：特朗普动动嘴 这艘大船跑断腿

原标题：锐参考 | 这艘来自美国的高粱船，已经在海上漂了整整80天……

参考消息网6月6日报道（文/芮思客）当你看到这篇推送的时候，一艘装载着7万吨美国高粱的货轮，正在非洲南部的好望角附近飘荡。

这艘名为RB Eden的货轮，3月18日从位于美国得克萨斯州的港口启航，驶向中国上海。

但它并未按原计划在一个多月后到达上海。而是中途数次变更目的地并调转方向，直到两个多月的今天，仍奔波在茫茫大洋中。

“中美贸易的摩擦和曲折，令货轮卡在中间进退维谷。”彭博社在5月23日的报道中道出了这艘货轮颠沛航程的原因。

而RB Eden看上去颇为荒诞又黑色幽默的遭遇，只不过是一个缩影：更多在美国磨刀霍霍单挑全球贸易阴影下被连累、被折腾的群体命运，还没有被看到。

RB Eden货轮（图片来源：网络）

截至今日，RB Eden出海已经整整80天。如果不出意外，它将在6月26日，也就是出海100天后，驶抵新加坡。

“希望它能如期到达。”在社交媒体上，一位外国网友这样祈祷。

这或许也是全世界的期待。

一不小心，这艘货轮走在了全球贸易摩擦的风口浪尖上

特朗普动动嘴，RB Eden跑断腿。

一艘本来普通的货船，却因为美国政府叫嚣“美国优先”关税威胁，意外成为了具有象征意义的贸易风向标。

特朗普

“一艘美国高粱货轮在西班牙外海调头，改为航向新加坡。”

路透中文网5月23日以此为题，梳理了RB Eden“命途多舛”的旅程：3月18日出发向亚洲航行，后在印度洋调头，航向西班牙，然后又在西班牙外海再度转向，将目的地改为新加坡。

RB Eden第一次转向是在4月18日。

那一天，中国商务部发布关于对原产于美国的进口高粱的反倾销初裁公告，决定向进口经营者征收保证金。

消息传出后，市场应声而动。

路透船运数据显示，当时全球海面上有20艘装有美国高粱的船只正在航行，在中国宣布临时反倾销措施数小时之内，就有至少5艘船只改变了航向，其中就包括RB Eden货轮。

路透中文网4月19日报道指出，这凸显出中美贸易紧张关系很快冲击到全球农业产业。

路透社报道截图

然而，事情在一个月后出现了转机。

5月17日至18日在华盛顿举行的新一轮中美经贸磋商取得进展，达成了“不打贸易战”的共识。中国商务部于5月18日发布公告，终止对原产于美国的进口高粱反倾销、反补贴调查。

就在同一天，RB Eden再度调头，驶向新加坡。

不过，路透中文网指出，新加坡通常是运往包括中国在内亚洲国家货物的转口港。因此，眼下这艘船货的目的地仍不得而知。

RB Eden航迹图

正如美国曼哈顿政策研究所网站文章所说，特朗普在政策上的反复无常使各国不得不加以应对，这增加了全球贸易的不确定性，并让企业和消费者都感到无所适从。

很显然，“RB Eden的遭遇完美地体现了这一点”。

想单挑全世界，结果却可能是被盟友“围殴”

事实上，RB Eden的荒诞海上漂流仅仅是“冰山一角”：随着双边贸易摩擦演变为全球贸易大战，美国内更多个人乃至行业命运，都面临残酷考验。

5月31日，美国宣布自6月1日起对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝产品加征关税。

面对特朗普发起的新一轮挑战，三方严阵以待，在诉诸世界贸易组织（WTO）的同时，以各自的报复性措施强硬回击。

6月5日，墨西哥率先宣布即日起对部分美国产品加征关税，包括对美国苹果、土豆和猪腿肉等征收20%关税，对美国多种乳酪和波本威士忌征收20%至25%关税，对美国多种钢铝产品征收15%至25%关税。

美国与墨西哥贸易摩擦加剧，美国生猪养殖业可能受到影响

与此同时，据CNN财经网站6月1日报道，欧盟正在考虑对涉及75亿美元的美国进口产品加征关税。此前，美国的哈雷摩托车、钢铁、牛仔裤、威士忌等产品都曾被欧盟列入计划清单。

很快加拿大也紧随其后宣布了被称为“战后最强烈贸易行动”的报复计划：将对包括钢铁和铝在内的美国商品加征关税，涉及金额约128亿美元。

“墨西哥知道如何应对贸易战。”美国外交关系协会网站4日说，墨西哥列出的清单看似杂乱，但却“有章”：它针对的是美国共和党的主要选区以及特朗普的票仓。

美国外交关系协会网站文章截图

毫无疑问，接踵而至的报复再次让美国农民体会到切身之痛。

“随着关税威胁上升，爱荷华州的农民对贸易战感到不安。”

美国NBC新闻网站5日以此为题报道称，近两个月，爱荷华州的猪肉生产者已经损失了约5.6亿美元的利润。如果再遭受墨西哥的关税报复，损害将更加严重。

文章称，这场贸易保护主义战争，将使美国农民（其中一些是特朗普的支持者）变成加农炮的炮灰。

此外，美国CBS新闻网站指出，因担心被贸易战“咬伤”，目前美国猪肉、苹果、威士忌等行业组织的相关人士均对可能遭受的关税报复表示担忧，并呼吁尽快结束美国与世界各国的贸易争端。

美媒：美国外交官甚至对G7峰会产生恐惧感

某种程度上，RB Eden的漂流和靠岸正在美国国内成为一个普适性隐喻。

“一份新的调查数据表明，特朗普的钢铁关税将耗费40万美国人的就业机会。”

美国《石英》杂志网站5日刊文说，美国的失业人数将比早先预期的多三倍。比起钢铁生产商因关税而略微增加的就业机会，依赖进口钢铁的、更广大的行业将更加“受伤”。

而彭博社5日则直接呼吁美国国会：必须遏制特朗普对贸易的攻击！

“特朗普无休止的挑衅已经使他的批评者处于持续不断的愤怒状态，”文章说，特朗普的政策背离了美国多年来既有的国际经济关系，美国国会有责任和力量加以阻止。

相对而言，美媒在外交方面的焦虑更甚。

美国POLITICO网站5日报道，特朗普的贸易政策使得国际局势日益紧张，达成共识的希望渺茫，“美国的外交官和官员们流露出对即将举行的G7峰会的恐惧感”。

中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖告诉小锐，特朗普“美国优先”和贸易上单边主义的行为，确实引起了包括其盟友国家在内的许多国家的警惕和反对。

“比如加拿大和墨西哥，对特朗普看得非常清楚，都不情愿满足美方的要求。”苏晓晖说，美国的盟友们一方面不知美国是否还会继续狮子大张口，另一方面在多边体系下，单方“任性”的违背协定，不符合贸易的基本原则。

苏晓晖认为，美方对贸易战可能付出的代价应该有一定的预估，但代价有多严重、美国究竟能不能承受，可能会与它之前的预判有差距。

“美国将愈来愈清楚的事实是，打贸易战不可能全身而退，没有任何一个国家可以百分之百赢。”苏晓晖说。

责任编辑：张岩