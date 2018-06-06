台籍职工满意大陆工作环境 国民党代表：家长放心

原标题：厦航台籍职工满意大陆工作环境，国民党代表称“家长很放心”

2017年8月，24岁的李靖妍进入厦门航空（以下简称“厦航”）工作，外形靓丽、声音甜美的她和很多女孩一样成为一名空姐，不一样的是，她来自台湾，是厦航首批台湾籍乘务员之一。

在国台办和民航局的支持下，2017年3月，厦航首次赴台招聘乘务员，超过2000名台湾青年踊跃报名。经过综合考核和体检，最终42名台籍乘务员上岗，成为两岸青年融合的使者。

借第十届海峡论坛举办之际，6月5日，2018海峡职工论坛在厦门举行，中国国民党中常委、海峡两岸劳工发展交流协会荣誉理事长侯彩凤发言说，“我们就是像来自台湾的家长，看到那么多的台湾年轻职工背井离乡来到厦门工作，我感到很放心。”

厦门航空首批台湾籍乘务员李靖妍。本文图片均为澎湃新闻记者 汤琪 图

李靖妍告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），现在的台湾人都想趁年轻的时候出去闯一闯，他们也都不排斥来到大陆工作。“如果（大陆）有公司给的环境、待遇好的话，真的值得来试一试。”

“你是台湾人吗？”

出生在台湾桃园的李靖妍在大学时期就表现出“爱玩”的一面，外形靓丽、声音甜美的她参加过社团、打工、营队、交换学生、国际志工、环岛等活动。

“任何能丰富我大学生活的活动，我都不会错过。”在参加2018海峡职工论坛期间，李靖妍接受了澎湃新闻的采访，讲述自己如何与厦航结缘。

据她介绍，读研究生的时候，她在小学当代理教师，而在她看来，这是一份“钱多事少离家近”的工作，她并不喜欢这种太过安逸的生活。

2017年3月，厦航首次赴台北组织了以“有缘来斗阵、有梦出头天”为主题的台籍乘务员专场招聘，专门录制贴合台湾年轻人心理需求的宣传视频，吸引了2000多名台湾青年踊跃报名，李靖妍就是其中之一。

“当初是我爸妈鼓励我来大陆的。”李靖妍回忆道，“他们说现在大陆发展很快，也有蛮多就业的机会，我可以去看一看。”

经过综合考核和体检，包括李靖妍在内的42名台籍乘务员上岗。李靖妍坦言，“刚到大陆的时候还是会有顾虑，觉得自己会不会不了解这里的文化，可能没办法跟大陆籍的同事们好好相处。”

但后来她发现，这些顾虑是多余的。“我碰到很多很温柔的乘务长，大家都愿意一个一个步骤地慢慢教我。”

如今，李靖妍主要负责为商务舱的旅客服务。她告诉澎湃新闻，每次她一开口，旅客就会问她“是台湾人吗”。“他们觉得我讲话还蛮甜的，服务的时候一直在微笑，整趟航班结束后，他们还会说我服务得很好，这让我很开心。”

6月5日，厦航台湾籍乘务员在海峡职工论坛现场展示了航空应急撤离，李靖妍作为代表进行了专题发言，向与会的两岸300余名一线职工代表、工会干部汇报了两岸青年融合的成果，她们精湛的专业技能和良好的职业形象吸引了众多与会者的目光。

6月5日，厦航台湾籍乘务员在海峡职工论坛现场展示航空应急撤离。

“西进风”有增无减

2018海峡职工论坛由中华全国总工会、海峡两岸劳工发展交流协会、台湾“中华两岸劳动关系发展协会”、台湾总工会、两岸劳工事务交流委员会、台湾产业总工会主办，福建省总工会承办，厦门市总工会协办，以“深化职工交流，共谱时代新篇”为主题，包含海峡职工论坛大会、两岸职工技能展示和发明创新成果展示等活动。

除了厦航的首批台湾籍乘务员外，在活动现场，福建省首批台湾籍劳模代表、厦门宸鸿科技职工汤俊贤也做了专题发言，他来自台中，已经在厦门工作了8年，他亲眼目睹了厦门近年来的快速发展。

“厦门的城市面貌日新月异，非常令人惊叹。”汤俊贤表示，厦门地理位置离近台湾，气候、饮食都和台湾非常接近，厦门的街头巷口都很容易找到台湾美食，如果未来有机会，他会选择在厦门定居。

澎湃新闻注意到，近日，台湾的一份民调也显示了当地人对赴大陆工作的向往。

中国台湾网援引台湾中时电子报报道，根据台湾104人力银行公布调查分析，今年即将进入职场的社会新鲜人中，高达69%想西进大陆，而台、成、清、交、政（即台湾大学、台湾成功大学、台湾清华大学、台湾交通大学、台湾政治大学）等5大名校合占近3成。

报道称，104人力银行数据库分析，主动应征大陆工作的求职者当中，按年龄区分，18岁到24岁西进求职者已从10年前2%提升到10%，西进工作的风气有增无减。

李靖妍告诉澎湃新闻，大陆的公司去台湾招聘也是给台湾青年一些机会，现在的台湾人都想趁年轻的时候出去闯一闯，他们也都不排斥来到大陆工作。

“如果（大陆）有公司给的环境、待遇好的话，真的值得来试一试。”她说。

“家长”来了

“你们放心吗？”

中国国民党中常委、海峡两岸劳工发展交流协会荣誉理事长侯彩凤发言。

6月5日下午，出席海峡职工论坛的中国国民党中常委、海峡两岸劳工发展交流协会荣誉理事长侯彩凤在听完台籍职工代表发言后，向一同到访的台湾嘉宾喊话。

“我很放心。”侯彩凤说，“我们就像是来自台湾的家长，看到那么多的台湾年轻职工背井离乡，来到厦门工作，我特别问他们薪水高不高，满意不满意，福利好不好，工作环境好不好，他们都说非常满意。”

回想这些年，侯彩凤表示，两岸职工历经了不同层面的交流互访，不仅创造两岸职工多元融合的互动关系，更为双方建立起弥足珍贵的互信互谅的感情，真正体现出“两岸职工一家亲，血溶于水”的兄弟情谊。

据侯彩凤介绍，自2006年开启的两岸工会论坛到2010年开始的海峡职工论坛，距今已经有十来个年头，其中经历两岸政策阶段性地推动，两岸工会领导人都扮演着重要的推手，才得以顺利完成任务。

她感慨道，“回首来时路，还是有值得骄傲以及欣慰的地方。”

今年2月，国台办、国家发改委等29个部门联合出台《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》，明确台湾同胞可报名参加53项专业技术人员职业资格考试和81项技能人员职业资格考试。

为此，侯彩凤认为，大陆提出的惠台31项措施不仅为台湾职工开启到大陆就业的便利管道，也是深深照顾和保障台湾同胞到大陆的诸多工作权益，台湾方面责无旁贷应该搭建桥梁，让这些惠台措施能够真正落实推动。

全国总工会副主席、书记处书记江广平也在论坛上指出，海峡职工论坛在两岸工会辛勤培育和精心呵护下，不断成长。10年来，在海峡职工论坛的带动影响下，台湾工会与大陆各级工会组织的交流交往不断扩大、深化。两岸职工的心越靠越近，两岸同胞的感情越交越深。

大陆赴台的招聘活动也正在继续展开。

澎湃新闻从厦航了解到，5月底，厦航已再次赴台招聘，李靖妍等台籍乘务员以“过来人”的身份，为应聘者们答疑解惑，分享她们在厦航的工作和生活，打消了部分台湾青年对赴大陆工作生活的顾虑。

厦航方面称，此次招聘现场有近4000人报名，目前，156人初试入围参加体检，通过后将于今年8月中旬进入厦航。

上述受访者汤俊贤也相信，厦门还会继续发展，同时吸引更多台湾的人才来到厦门生活、工作、学习或是交流。

责任编辑：余鹏飞