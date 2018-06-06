原标题：55岁安徽亳州市副市长邹桂武因身体原因辞去职务

6月6日下午，安徽省亳州市四届人大常委会第十四次会议召开，会议作有关人事任免事项说明，听取人选工委关于人事任免议案的说明，进行集中审议，并进行了表决。

据微信公众号“亳州发布”消息称，“因身体原因，邹桂武提出辞去亳州市人民政府副市长职务。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二十七条的规定，亳州市第四届人民代表大会常务委员会第十四次会议决定：接受邹桂武的辞职请求，报亳州市人民代表大会备案。”

其中，《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二十七条规定，县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会组成人员和人民政府领导人员等，可以向本级人民代表大会提出辞职，由大会决定是否接受辞职；大会闭会期间，可以向本级人民代表大会常务委员会提出辞职，由常务委员会决定是否接受辞职。常务委员会决定接受辞职后，报本级人民代表大会备案。

邹桂武 资料图

根据官方简历，邹桂武1983年从安徽建筑工程学校毕业后，进入安徽省建筑设计研究院工作，此后长期从事城市规划工作，历任安徽省建设厅黄山规划委员会秘书、城市建设处副处长、城市建设处调研员（风景名胜区管理办公室主任），省住建厅城市建设处（风景名胜区管理办公室）调研员等职。

2009年5月，时任安徽省住建厅城市建设处调研员的邹桂武挂任亳州市政府副秘书长、办公室党组成员，并于两年后挂任市政府副秘书长、市政府党组成员、市住建委副主任。2012年9月，邹桂武出任省住建厅村镇规划与建设处处长。

2015年11月，《安徽日报》发布干部任前公示公告显示：邹桂武，男，汉族，52岁，枞阳人，在职大学学历，工程硕士，中共党员，现任省住房和城乡建设厅村镇规划与建设处处长，拟提名为亳州市政府副市长人选。当月，邹桂武获任亳州市副市长。

公开信息显示，自去年2月以来，邹桂武未再公开亮相。

据《亳州晚报》去年1月报道， 1月8日上午，政协第四届亳州市委员会第一次会议在市行政会议中心二楼多功能厅隆重开幕。邹桂武以“市党政军领导和有关方面负责人”身份应邀出席会议并在主席台就座。

截至6月6日晚，澎湃新闻查询亳州市政府官网注意到，邹桂武简历已从市政府领导班子中撤下。

责任编辑：余鹏飞