原标题：国家卫健委组织开展辽宁铁矿爆炸事故救援工作

中新社北京6月6日电 （记者 董子畅）记者6日从国家卫生健康委员会获悉，辽宁本溪铁矿发生爆炸事故后，卫健委从北京抽调5名专家组成国家级医疗专家组，连夜赶赴事发地指导支持伤员救治工作。

6月5日16时30分，辽宁省本溪市华煤集团一铁矿发生爆炸事故，造成多人伤亡。

事故发生后，卫健委主任马晓伟、副主任崔丽立即作出批示，要求指导辽宁省卫生健康部门全力做好事故伤员医疗救治工作。为强化救治力量，卫健委从北京积水潭医院创伤骨科、北京大学口腔医院颌面外科、北京大学人民医院胸外科、北京大学第六医院心理科抽调5名专家，组成国家级医疗专家组，连夜赶赴事发地指导支持伤员救治工作。

截至6月6日18时，医疗机构共收治12名伤员，其中重伤9人，轻伤3人。伤员伤情主要为骨折、颌面外伤、爆震伤，经全力救治，现所有伤员生命体征平稳，暂无生命危险。（完）

责任编辑：张岩