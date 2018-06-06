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国家卫健委组织开展辽宁铁矿爆炸事故救援工作

国家卫健委组织开展辽宁铁矿爆炸事故救援工作
2018年06月06日 20:49 中国新闻网
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　　原标题：国家卫健委组织开展辽宁铁矿爆炸事故救援工作

　　中新社北京6月6日电 （记者 董子畅）记者6日从国家卫生健康委员会获悉，辽宁本溪铁矿发生爆炸事故后，卫健委从北京抽调5名专家组成国家级医疗专家组，连夜赶赴事发地指导支持伤员救治工作。

　　6月5日16时30分，辽宁省本溪市华煤集团一铁矿发生爆炸事故，造成多人伤亡。

　　事故发生后，卫健委主任马晓伟、副主任崔丽立即作出批示，要求指导辽宁省卫生健康部门全力做好事故伤员医疗救治工作。为强化救治力量，卫健委从北京积水潭医院创伤骨科、北京大学口腔医院颌面外科、北京大学人民医院胸外科、北京大学第六医院心理科抽调5名专家，组成国家级医疗专家组，连夜赶赴事发地指导支持伤员救治工作。

　　截至6月6日18时，医疗机构共收治12名伤员，其中重伤9人，轻伤3人。伤员伤情主要为骨折、颌面外伤、爆震伤，经全力救治，现所有伤员生命体征平稳，暂无生命危险。（完）

 

责任编辑：张岩

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