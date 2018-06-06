最高法原审判员谢卫东外逃加拿大

原标题：最高法原审判员谢卫东涉嫌民事枉法裁判罪、受贿罪外逃加拿大

谢卫东 中央纪委国家监委网站 资料图

6月6日，中央纪委国家监委网站发布的《中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室关于部分外逃人员有关线索的公告》（以下简称“《公告》”）披露，最高人民法院原审判员谢卫东涉嫌民事枉法裁判罪、受贿罪，已于2014年外逃加拿大。

上述《公告》向社会通报了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索，其中包括谢卫东。

《公告》公布的谢卫东的有关线索时称，“谢卫东，男，中国居民身份证号码230106195611140416，最高人民法院原审判员，涉嫌民事枉法裁判罪、受贿罪。2014年7月外逃加拿大，外逃所持证照：G56335410。”

根据上述《公告》披露的身份证号码，谢卫东出生于1956年11月14日，今年已62岁。

责任编辑：余鹏飞