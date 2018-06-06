黑龙江大兴安岭林火全部扑灭 转入清理看守阶段

原标题：黑龙江过境林火全部扑灭 转入清理看守阶段

中新网大兴安岭6月6日电 （王平 记者 王琳）黑龙江大兴安岭呼中森林防火前线指挥部于6日晚发布消息，经过全体扑火队员的三天三夜奋战，共扑灭火线长达16.2公里。截至6月6日10时，黑龙江省过境林火全部扑灭，火场实现全线合围，转入清理、看守阶段。

6月2日，武警内蒙古大兴安岭森林支队官兵正在扑打明火。吴世康 摄 图片来源：东方IC 版权作品 请勿转载

内蒙古汗马自然保护区蔓延进入黑龙江大兴安岭呼中国家级自然保护区的境内森林大火共投入兵力4611人，其中专业扑火队2736人、森警1300人、群众575人；开设停机坪2处，出动飞机31架，化灭撒药202吨，吊桶作业64架次，洒水248吨，为保护国家森林资源，快速扑灭林火取得全胜奠定了坚实基础。

过境森林大火发生后，在呼中国家级自然保护区境内形成10个火点，大兴安岭地区呼中区立即启动《森林火灾应急预案》，紧急调动扑火队伍赶赴火场。大兴安岭地区迅速成立前线指挥部，调集直升机空投815名森警官兵控制南部1号内蒙古境内火点，在北部前指克服困难、周密部署，开设新的机降点，空投160名森警官兵，分别打掉境内9号、10号火点。其余自南向北8个火点，战线近16公里，由前指组织地方专业扑火队1700人，用推土机强行开路，克服海拔高、山脊作业难度大、偃松林行走艰难等困难，开设进兵通道，分点进入各自战线，实现扑打合围。

与此同时，前线指挥部果断命令采取地、空配合立体作战方式进攻，同时准备开展人工增雨作业；31架飞机开始对火点展开化学灭火、吊桶灭火作业。火势得到压制后，地面专业扑火队伍立即跟进扑打，火线上各支队伍采取递进式、跳跃式扑火战术奋力扑打。截至目前，在全体扑火队员的共同努力下，克服火线长、强度大、山高坡陡、蔓延速度快、分散火点多、过火面积大等实际困难，扑火工作取得决定性胜利。

据了解，黑龙江省呼中国家级自然保护区地处大兴安岭中部，面积16.7万公顷，海拔800米至1300米左右，形成的火场火线全部在海拔1200米左右山脊，境内植被多为寒温带针叶林，是中国唯一保存较完整的寒温带针叶林，主要树种为兴安落叶松和樟子松。该区生物资源丰富，有国家重点保护动植物几十种，是研究高纬度带多年冻土和各种沼泽地植被群落的重要基地。（完）

责任编辑：张岩