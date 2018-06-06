国台办主任刘结一会见中国国民党副主席郝龙斌

原标题：刘结一会见中国国民党副主席郝龙斌

中新社厦门6月6日电 （记者 陈小愿）中共中央台办、国务院台办主任刘结一6日在厦门会见了前来出席第十届海峡论坛的中国国民党副主席郝龙斌一行。

刘结一表示，国共两党在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上推动两岸关系和平发展，维护台海和平稳定。当前两岸关系形势严峻复杂，我们坚决反对任何形式的“台独”分裂活动。我们秉持“两岸一家亲”理念，全面落实促进两岸经济文化交流合作的31条惠及台胞的措施，增进两岸同胞亲情和福祉。希望两岸同胞携手同行，共同推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。

郝龙斌表示，国民党将继续坚持“九二共识”、坚定反对“台独”，促进民间交流，维护民众权益，推进两岸和平发展。（完）

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