辽宁抚顺公安新抚分局王敬梓涉挪用公款外逃9年

原标题：抚顺公安新抚分局经侦大队原大队长王敬梓涉挪用公款外逃9年
王敬梓 中央纪委国家监委网站 资料图
6月6日，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》（以下简称“《公告》”）。这是中央追逃办在党的十九大后首次、也是自成立以来第二次向国内国际社会通报涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索。
上述《公告》披露了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员的有关线索。其中，抚顺市公安局新抚公安分局经侦大队原大队长王敬梓涉嫌挪用公款罪，已外逃至越南9年多。
《公告》公布的王颀有关线索包括，“王敬梓，男，中国居民身份证号码210402196207030970，抚顺市公安局新抚公安分局经侦大队原大队长，涉嫌挪用公款罪。2009年3月20日外逃至越南。”
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