台媒关注汪洋海峡论坛致辞：严词批评“台独”

原标题：台媒关注汪洋海峡论坛开幕式致辞：严词批评“台独”

参考消息网6月7日报道 台媒称，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋6日出席海峡论坛开幕式并致辞，强调坚持体现一个中国原则的“九二共识”，是确保两岸关系和平发展的关键，严词批评“台独”，但同时也诉诸情感，强调给台湾人的经济利益。

据台湾“中央社”6月6日报道，第十届海峡论坛6日举行论坛大会。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席论坛开幕式并致辞。

汪洋指出，坚持体现一个中国原则的“九二共识”，是确保两岸关系和平发展的关键，也是大陆同台湾当局和各政党进行交往的基础和条件。

他说，“台独”分裂势力及其活动损害国家主权和领土完整，煽动两岸同胞敌意和对立，是台海和平稳定的最大威胁，必须坚决反对。

他也认为，两岸经济联系密切、互补性强，扩大深化经济合作、促进经济融合是两岸关系和平发展的强大动力。

最后，他强调两岸关系和平发展的牢固纽带是密切人文交流、促进心灵契合。他说，欢迎更多台湾同胞参与到两岸大交流中来，将认真落实惠及两岸同胞的各项政策措施，扩大两岸民众的受益面和获得感，尤其要为两岸基层民众、青年创业就业提供更多机会。

他说，只要两岸同胞共同努力，两岸关系和平发展道路一定能越走越宽广，中华民族伟大复兴的中国梦一定能够实现。

另据台湾“中央社”6月6日报道，中国国民党副主席郝龙斌6日与中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋会面。

报道称，汪洋在会见中说，有朋自远方来不亦乐乎，“高兴归高兴，但不是乐而无忧啊”，台海形势严峻复杂，两岸关系的政治僵局还在持续，制度化沟通交流和协商机制已经“被迫中断”，两岸关系何去何从令人十分关注。

他说，在这样的背景下，海峡论坛仍然能如期举办意义重大。这表明两岸人民想促进和平发展，大家愿意交流，“令人鼓舞”。

报道称，郝龙斌首先表示，广东地区台商多，汪洋担任中共广东省委书记时“帮台胞台商做了很多好事情”，是“台商的好朋友、老朋友”。

责任编辑：桂强