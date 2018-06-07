云南宁洱县发生3.0级地震 震源深度7千米

原标题：6月7日4时12分云南普洱市宁洱县发生3.0级地震
据中国地震台网测定，北京时间2018年6月7日4时12分在云南普洱市宁洱县（北纬23.09度，东经100.93度）发生3.0级地震，震源深度7千米。
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