原标题：新华社推出水墨3D大片《上合之合》

孟夏的青岛，全球聚焦。

首个以中国城市命名的国际组织，再一次回到中国，举行首次扩容之后的首次峰会。

“上海精神”穿越时光，辉映岛城。“和合”思辨回应时代之问，彰显东方智慧。

上海合作组织青岛峰会开幕在即，新华社重磅推出水墨3D大片《上合之合》。

安全合作，筑牢发展之基；

经贸合作，拓宽发展之路；

人文合作，架设发展之桥。

上合之合，因“合”而聚，因“合”而兴，因“合”而新。

新起点，青岛峰会令人期待。

再出发，上合组织迎来新辉煌。

制作：丝路视觉科技股份有限公司

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责任编辑：张玉