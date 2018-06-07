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新华社推出水墨3D大片《上合之合》

新华社推出水墨3D大片《上合之合》
2018年06月07日 07:00 新华社
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　　原标题：新华社推出水墨3D大片《上合之合》

　　孟夏的青岛，全球聚焦。

　　首个以中国城市命名的国际组织，再一次回到中国，举行首次扩容之后的首次峰会。

　　“上海精神”穿越时光，辉映岛城。“和合”思辨回应时代之问，彰显东方智慧。

　　上海合作组织青岛峰会开幕在即，新华社重磅推出水墨3D大片《上合之合》。

　　安全合作，筑牢发展之基；

　　经贸合作，拓宽发展之路；

　　人文合作，架设发展之桥。

　　上合之合，因“合”而聚，因“合”而兴，因“合”而新。

　　新起点，青岛峰会令人期待。

　　再出发，上合组织迎来新辉煌。

 

　　制作：丝路视觉科技股份有限公司

　　新华社国际部、全媒报道平台、山东分社、新华网联合出品

责任编辑：张玉

上合之合3D水墨
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