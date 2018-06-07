原标题：新华社推出水墨3D大片《上合之合》
孟夏的青岛，全球聚焦。
首个以中国城市命名的国际组织，再一次回到中国，举行首次扩容之后的首次峰会。
“上海精神”穿越时光，辉映岛城。“和合”思辨回应时代之问，彰显东方智慧。
上海合作组织青岛峰会开幕在即，新华社重磅推出水墨3D大片《上合之合》。
安全合作，筑牢发展之基；
经贸合作，拓宽发展之路；
人文合作，架设发展之桥。
上合之合，因“合”而聚，因“合”而兴，因“合”而新。
新起点，青岛峰会令人期待。
再出发，上合组织迎来新辉煌。
制作：丝路视觉科技股份有限公司
新华社国际部、全媒报道平台、山东分社、新华网联合出品
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