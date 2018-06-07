北京昨夜现小雨 高考首日无高温午后山区有阵雨

原标题：昨夜北京现小雨 高考首日无高温午后山区有阵雨

中国天气网讯 今天（7日）迎来高考首日，北京告别高温天气，预计最高气温33℃，白天多云间晴，午后山区有阵雨或雷阵雨。天气总体较好，祝考生赶考顺利出行。

今晨6时左右，顺义区后沙峪地区天空阴云仍未散去。（关禺/摄）

昨天开始，北京一改前几天的酷热，最高气温回落至32℃左右。昨天夜间开始，部分地区还出现降水。实况显示，昨天23时至今晨06时，北京全市平均降水量0.5毫米，其中平谷区塔洼雨量最大，达25毫米。今晨雨后路面湿滑，祝赶考路上的考生和家长们出行顺利。

北京市气象台预计，今晨阵雨转多云，白天多云间晴，午后山区有阵雨或雷阵雨，北转南风二三间四级，最高气温33℃；夜间多云转晴，南转北风二级左右，最低气温22℃。今晨有阵雨，路面湿滑，早间出行注意行车安全。今明两天以多云到晴为主，32至33℃，中午体感较热，注意补水。

总体来看，高考期间北京天气适宜，既无明显降水也无高温天气，天气以多云到晴为主，风力不大，体感较热，午后需注意防暑；其中6日傍晚到夜间有分散性阵雨或雷阵雨，8日夜间开始至9日白天，还将迎来全市性降水。

责任编辑：张玉