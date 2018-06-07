高考第一天975万考生将走入考场 比去年增加35万

原标题：高考第一天 975万考生迎高考

来源：央视新闻客户端

今天是2018年高考的第一天，975万考生就将走入考场。这一人数比去年增加了35万人，是2010年以来高考人数最多的一年。“00后”迎来人生大考。

2018年高考今天上午首先进行的是语文科目的考试，下午将进行数学科目的考试。

根据教育部发布的时间安排，2018年高考全国统考科目的考试时间为今明两天。部分省份由于考试科目设置不同，9日仍有考试安排。

今年，山东省高考科目全部使用全国卷。目前，全国共有26个省份采用全国卷，仍实行分省命题的只有浙江、上海、江苏、北京和天津五个省份。

浙沪考生只需参加语数外三门考试

作为新高考首批试点地区，今年浙江和上海的考生仍将采用“3+3”的模式，即语数外三门统考科目加三门考生自选的科目，三门选考科目的考试在今天的统一高考前都已结束。也就是说上海浙江的考生这两天只需要参加语数外三门考试。另外，由于这两个地方外语都是实行“一年两考”，如果考生对此前外语考试的成绩满意，就可以选择只参加语文和数学的考试，在第一天就完成全部高考。

优化高考综合服务

为更好地服务考生，为考生营造安心、舒心的考试环境，教育部要求，优化高考综合服务。要在噪音治理、卫生防疫、防暑降温等方面进一步加强综合保障；积极创造条件，为残疾人考生提供有针对性的考试服务；充分做好考试期间可能出现的极端天气、自然灾害、疫情传播等情况的应对准备工作。

诚信考试 勿信所谓试题 答案

同时，教育部还特别提醒广大考生，要合理安排出行时间和路线，仔细核实确认考试时间、地点和科目，预留足够赴考时间。要了解并熟知《考生须知》，严格按照考试规定，携带有关证件以及必备的考试用具，不要携带手机等各类无线通讯工具等违禁物品进入考场。要诚信参加考试，不要购买所谓“试题”、“答案”，谨防上当受骗。

教育部表示，对于涉考违法犯罪活动和考场违规行为，将会同有关部门依法依规严厉打击，发现一起、查处一起，绝不姑息，坚决维护高考公平公正。

高考安保工作有序开展

2018年全国普通高等学校招生考试即将举行，全国公安机关严厉打击涉考犯罪、考点周边治安整治、试卷安全保密等关键环节，加强各项安保工作，确保高考顺利平安进行。

严厉打击考试作弊违法犯罪活动是高考安保重中之重的任务，各地公安机关广泛收集案件线索，深入开展专案侦查。截至目前，共打掉考试作弊团伙17个，抓获犯罪嫌疑人158名，捣毁设备生产线6条，非法销售窝点8个，缴获用于考试作弊的无线考试作弊器材10万余套（台），有力震慑了犯罪；并加强网上巡查，重点对网站、论坛、微博、微信等涉及高考类有害信息进行筛查，对发现的组织考试作弊、买卖试题和答案等有害信息及时删除。并组织警力和治安积极分子对全国7000余个考点周边的出租房屋、旅店、网吧、商铺等重点区域和治安复杂场所进行“地毯式”排查清理，确保考点周边场所安全。

据了解，6月1日—5日，全国公安机关共出动1万多名警力，已安全顺利将试卷全部送达至各地保密室，安排民警24小时武装守护。高考期间，各地公安机关将开通绿色通道，出台延时服务等一系列便民服务措施，对身份证等实行“一站式办理”，同时，各地将开通求助热线，建立紧急护送考生机制，确保高考安全有序进行。

责任编辑：张玉