中国市场让德国机器人商欢呼 德媒:对华出口增6成

原标题：中国市场让德国机器人生产商欢呼 德媒：对华出口增6成

参考消息网6月7日报道 德媒称，生产自动化和数字化的全球趋势给德国机械设备制造商带来了顺风。德国机械设备制造业联合会下属的机器人技术和自动化协会主席诺贝特·施泰因6月5日说，该行业在2017年营业额同比增长13%达到创纪录的145亿欧元后，预计2018年将增长9%增至158亿欧元。

据德国《法兰克福汇报》网站6月5日报道，“2017年对我们行业来说是增长非常强劲的一年”，施泰因强调，那超出了当年年内提出的预测。这表明了市场的动力非常强劲。他说：“在2010年到2017年之间，该行业平均每年增长10%，在此期间营业额几乎翻了一番。”

报道称，主要的增长动力是出口，尤其是对亚洲的出口。2017年对中国的出口额增长了大约60%，因为该国电子行业在自动化方面进行大量投资带来了强劲需求。对其他亚洲国家的出口增长了大约20%。但即便在北美，强劲的增长态势也在持续。

报道还称，在德国拥有大约6万名员工并且主要以中小企业为主的这个行业也包括奥格斯堡机器人生产商库卡公司这样的大企业。后者被中国美的集团收购。（编译/聂立涛）

责任编辑：张玉