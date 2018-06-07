原标题：华南等地将有较大风雨天气 广东海南等有大到暴雨
中新网6月7日电 据中央气象台网站消息，今年第4号台风“艾云尼”预计将于7日下午到夜间在广东西部沿海再次登陆，受其影响，7日8时至8日8时，海南岛北部、广东中西部、广西东部以及湖南东南部、江西西南部等地有大到暴雨，其中，广东西南部和沿海的部分地区有大暴雨。
南海西北部海域、琼州海峡以及海南岛东部和北部沿海、广东中西部沿海、珠江口附近海域或地区将有6~7级大风，其中，南海西北部海域、广东西南部沿海等地的部分海域或地区的风力有8~9级，阵风可达10~11级。为此，中央气象台7日06时继续发布台风蓝色预警和暴雨黄色预警。
此外，8日至9日西北地区东部、华北、黄淮、江淮和江南等地自西向东将出现一次降水天气过程，部分地区有中到大雨，局地有暴雨或大暴雨。
未来三天具体预报
6月7日08时至8日08时，华南中东部、江南中西部、东北地区南部、西北地区中东部、西南地区北部、云南西南部等地有中到大雨，其中，广西东部、广东西南部和沿海等地的部分地区有暴雨到大暴雨，局地有特大暴雨（250~280毫米），上述局部地区将伴有雷电、短时强降水和雷暴大风等强对流天气。华南南部沿海等地有7~8级风。南海西北部海域、北部湾及琼州海峡将有7~8级、阵风9~10级的大风。
6月8日08时至9日08时，华南中东部、江南西部、江汉东部、江淮中西部、黄淮南部、华北南部、东北地区北部、西南地区南部等地有中到大雨，其中，广西东部、广东中西部、湖北东部、安徽北部等地的部分地区有暴雨，局地有大暴雨（100~180毫米），上述局部地区将伴有短时强降水和雷暴大风等强对流天气。内蒙古中东部、华北南部、华南南部等地有5~6级风。
6月9日08时至10日08时，西南地区南部、华南东部、江南中部和北部、江淮中东部、黄淮东部、华北东南部等地有中到大雨，其中，广东中北部、江苏中部、河北东南部、天津南部等地的部分地区有暴雨，局地大暴雨（100~150毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水和雷暴大风等强对流天气。内蒙古中东部、黄淮北部、华南中南部等地有5~6级风。
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