30名消防员赴四川达州救火:72小时组织冲锋60余次

原标题：30名内江消防英雄达州救火记：72小时组织冲锋60余次

近日，一张背影照片

让很多网友看后沉默

……

▲一张消防战士夏季大练兵训练时的照片 图自@福州消防支队

虽然是训练，但它让我们看到了为什么消防战士能舍生忘死！

6月1日17时55分许，达州“好一新商贸城”负一楼突发大火。

一方有难，八方支援。在这场大火中，四川、重庆共调集200余辆消防车上千名消防官兵投入战斗。

6月2日上午，内江市消防支队30名消防官兵紧急驰援达州灭火救灾。在随后的三天里，他们一直在战斗……

紧急：

大火烈，官兵下车即投入战斗

谁也没有想到，这场大火竟是如此猛烈，仅靠当地消防力量，已难以降服火魔。

达州大火发生后，四川消防部队迅速启动预案，一场跨区域应急联动作战就此拉开——

四川、重庆10余个消防支队，纷纷调集车辆和官兵，紧急驰援达州灭火救灾。

▲内江消防支队官兵

6月2日上午10时许，内江消防支队6辆消防车完成集结，30名消防官兵由支队参谋长曾修晨带队，火速赶往达州。

“参与此次救援的官兵都是从内江城区各中队抽调的业务骨干，他们都有着丰富的战斗经验。”曾修晨告诉江小弟，内江支队救援力量于当日下午4时许赶到现场，“刚下车，便投入了战斗。”

让人没有想到的是，这场战斗，整整持续了72小时。在这72小时里，内江消防发起内攻60余次。战士们的心里只有一个信念：坚决打赢这场灭火之战！

战斗：

“空呼”氧气耗尽，战士交替往前冲

内江支队官兵抵达达州的当天，接到的命令是对该商城负一楼进行内攻。负一楼是主要的失火点，也是消防力量主要的攻克点。

东兴区消防中队副中队长何富洪介绍称，指挥部提供的该商城综合平面示意图显示，负一楼总面积14516平方米，共有房间305间，其中库房229间，门市76间。负一楼布局复杂，加之里面全都是浓烟，整个救援显得很艰难。

何富洪回忆称，当他们佩戴空气呼吸器冲进去后，强光灯在烟幕下完全失去作用，能见度极低。在摸索中进行内攻极为艰难。有的地方燃烧过的灰烬和积水没及膝盖，一脚踩进去，隔着筒靴也能感受到滚烫的温度，火场的热浪更是高达数十度，几分钟后，全身便会被汗水湿透。为此，每隔10来分钟，队友之间便会用水枪相互冲湿身体降温。

“这点困难根本不算什么！我们的任务就是攻坚破难。”何富洪告诉江小弟，每一次灭火战斗打响后，在消防官兵的心里都只有一个目标——“用最短的时间将火势压制下去。” 为了这个目标，他们不断挑战体能极限，总能在恶劣的环境中赢得胜利。

地下仓库内攻灭火很耗体力，一个“空呼器”储氧一般只够战士使用20多分钟。为了尽快将火势控制，内攻的每一名战士谁都不肯提前撤退，他们总是要在“空呼器”缺氧装置报警后才肯退出来。而此时，另一组战士随即冲上去，替补战友之前的位置。

何富洪告诉江小弟，战士们交替着往前冲，到现场后一直都没有休息。6月2日当天，内江支队官兵一直战斗到6月3日凌晨1时许才奉命撤出战场。

镜头：

每一个画面都是战斗的身影

在这三天里，按照现场指挥部的部署，内江消防官兵被分成了多个战斗小组，相继参与了对地下仓库灭火内攻，阻击火势蔓延的地面外攻，以及为救援车辆提供用水保障等。

在这三天里，支队随队宣传员陈治霖用相机记录下了这一切。

在陈治霖的镜头里，有战友冲向火场的背影，那是如此的决绝；更多的是战友火场酣战的一幕幕，他们戴着空呼面罩，抱着水枪，或蹲或站，水枪里喷射出来的水柱有力的射向前方……

在这些酣战场景的画面中，几乎认不出谁是谁，唯一辨别队友身份的印记是他们头盔上印着的“内江消防”字样。

在陈治霖的镜头里，也有战友刚刚退出火场的那一刻——画面中，战士摘下头盔时，豆大的汗珠顺着帽檐和发梢往下滴，他们的衣服湿透，脸蛋通红，仿佛刚从蒸炉里出来……

在陈治霖的镜头里，也有战友和衣躺在地上休息的场景。“他们真的是太累了。”陈治霖告诉江小弟，轮换下来的队友，谁都不愿离开战斗场地，他们在地上躺一小会儿，是为下一次更好的冲锋。“躺地上能睡得着吗？”“能，因为真的太困了！”一名战士答道。

在陈治霖的镜头里，还有一双双脚丫子的照片。陈治霖告诉江小弟，脚丫子发白发烂的是攻坚战士长时间浸泡在水里的脚，而发红显肿的脚是消防车驾驶员的脚，他们负责为救援车辆提供用水保障，驾车不停往返取水点和现场之间，一天下来，有的脚都踩肿了。

深情：致敬最美逆行者

6月4日，明火已扑灭。驰援达州的消防官兵开始有序撤离。内江消防官兵在6月5日完成余火清理任务后，于当日下午4时奉命撤离。

而就在当天下午，一座城送别一群人的场景在达州上演，令官兵们感动不已。

消防车辆从高望都路口分批次出发，沿线经过凤凰大道、金龙大道，一直到高速路口。长达数公里的公路两边，站满了前来送行的人。他们高举着横幅，大声地呼喊着：“消防官兵，你们辛苦了！”

明火被扑灭驰援官兵撤离

群众举横幅挥泪送别

当天气温高达30多度，从第一辆消防车出发的那一刻，他们就一直这样呼喊着，直到最后一辆消防车通过。除了市民自发组织前来，达州城内的数百辆出租车，也整齐地停靠在路边，为消防官兵送行。

从达州回来的内江消防战士回忆起当时的一幕时仍十分感动。支队参谋长曾修晨说，“我们只是做了我们该做的事，可群众却给予了我们无尚的荣誉和礼赞。我们也将永远铭记这份深情，以此为动力，不负群众所托，时刻激励我们要更好的为人民服务。”

感谢你们，

致敬最可爱的人！

面对凶猛的火魔，

面对错综复杂的救援现场，

你们用汗水谱写忠诚，

用奉献诠释青春，

用无畏铸就军魂。

来源：最内江

责任编辑：张义凌