原标题：深圳8月起拟要求新注册网约车必须纯电动，燃油出租车也要换

记者6月6日从深圳市交通运输委员会获悉，深圳计划于8月1日以后禁止非纯电动车辆注册为网约车。同时，市交委发放了针对市民、网约车司机等群体的问卷调查，以了解新政对行业影响。

据市交委透露，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2018年“深圳蓝”可持续行动计划的通知》（深府办规〔2018〕6号）规定，深圳拟于今年7月31日前修订《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，禁止非纯电动车辆新注册为网络预约出租车。同时，全市存量7500辆燃油巡游出租车将在今年12月31日前更换为纯电动车，基本实现巡游出租车纯电动化。为配合车辆电动化举措，年底以前，全市将新建出租车快速充电桩5200套以上，并在全市住宅区新建充电桩5000套以上。

此外，市交委称，在2020年12月31日前，全市将有近2万辆网约车经营期届满，结合即将实施的新政，意味着届时部分非纯电动网约车或集中退出市场。

针对上述新政，市交委称，已针对市民、网约车司机、的士司机三个群体，分别设计了调查问卷，旨在了解各群体对新政的看法，以及问计于民，减少对市民出行的影响。根据调查问卷内容，针对2020年底前，近2万辆网约车经营期集中届满的情况，交委目前提供给市民、司机等可选的应对措施包括，提前制定车辆分批退出计划，降低集中届满影响出行；提前发布纯电动网约车招募计划，有序补充网约车运力；加强司机管理和考核评价，实现网约车优胜劣汰等。

来源：深圳商报

责任编辑：张申