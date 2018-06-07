中国首个军民融合氢能工程技术研发中心成立(图)

原标题：我国首个军民融合氢能工程技术研发中心成立

来源：央视新闻客户端

昨天（6月6日），我国首个军民融合氢能工程技术研发中心在中国航天科技集团组建成立，这也是我国首个综合使用氢能源促进相关产业发展的平台。

氢是一种高效的能源载体和燃料，燃烧的产物是水，具有清洁、绿色、可再生等优点。新一代运载火箭一般都采用液态氢作为发射的燃料，它具有较高的热值，而且密度小。被视作21世纪最具发展潜力的清洁能源之一。

新成立的氢能工程技术研发中心将加深对氢能的利用，完成氢能利用产业链的军民用共性关键技术攻关，形成完全自主知识产权，建立氢能产业链技术体系和标准体系，实现氢能利用技术在国防和民用领域广泛应用。

中科院院士 航天科技集团科技委主任 包为民：氢能源最早是用在我们航天领域，那么我们把它转化到民用社会上去，这项工作应该是典型的一个军民融合项目。我们的航天技术服务于经济社会，同时我们可能在经济社会里也会产生一定的效益，反哺航天技术发展，能更好地促进对氢能源的开发和利用。

氢能在我国的应用

据了解，氢能优良的燃烧性能一直都是航天动力能源的重要选择，而在民用领域，氢能的应用也十分广泛。

记者注意到，以氢燃料电池为核心，氢能利用技术在民用领域有着巨大的发展潜力，主要有动力运用和储能应用两个方向。在动力应用方面与人民生活最贴近的就是燃料电池汽车，它的转换效率高，噪音小，没有尺寸的概念。

航天科技集团六院北京航天动力研究所副所长 张彦军：这个燃料电池技术的效率，它是远远要高于这个（普通车）效率。噪音比较低，它不超过60分贝。然后燃料电池，发动机排放的产物就是水，这完全是零污染的。

在储能应用方面，氢能发电就是利用氢气和氧气燃烧，组成氢氧发电机组。在电网低负荷时，还可吸收多余的电来进行电解水，生产氢和氧，以备高峰时发电用。

航天科技集团六院北京航天动力研究所副所长 张彦军：西北地区有大量可再生能源，比如说风电光电，还有水利资源。这个电能不能够充分利用，电解水，制氢以后存储起来，然后采用燃料电池技术，把不稳定的电变成稳定输出的优良品质的电。这样的话是实现能量的高效利用。

责任编辑：张玉