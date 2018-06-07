原标题：英国伦敦一酒店突发火灾 中使馆：暂无人员伤亡
中新网6月7日电 据中国驻英国大使馆网站消息，当地时间6月6日下午4时左右，伦敦文华东方海德公园酒店（MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK）突发火灾，当地消防部门正在全力灭火，火灾原因尚在调查中。
图片来源：中国驻英国大使馆网站。
据中国驻英国大使馆了解，由于疏散及时，目前暂无人员伤亡报告。大使馆将密切跟踪事件进展，如有涉中国公民情况，请即拨打使馆领保电话：0044-20-74368294或外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991。
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