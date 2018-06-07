刘长春已担任河南省军区司令员 少将周利不再担任

原标题：刘长春已担任河南省军区司令员，空军少将周利不再担任

澎湃新闻记者 王俊

官方媒体近日披露，在近期的省军区主官集中调整中，刘长春已接替周利空军少将担任河南省军区司令员。

据河南省军区所属微信公众号“中原国防”消息，6月6日，河南省军区司令员刘长春带领军地联合工作组一行，对河南省黄河河道及支流部分险工险段和分滞洪区进行了现地勘察。

上述消息披露了近期河南省军区司令员调整、刘长春履新的信息。此前，河南省军区司令员职务由空军少将周利担任。

近期，国防动员系统陕西、湖南、青海、河北、四川、河南等多个省军区主官出现职务调整。

其中，四川省军区原副政委李阳少将升任陕西省军区政委，陆军第78集团军原副军长毕毅少将升任湖南省军区司令员，王秀峰少将调任青海省军区政委，原任青海省军区政委的李宁少将调任河北省军区政委，四川省军区原政委冷志义少将调任军委巡视组副组长、正军职巡视专员。

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