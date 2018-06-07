新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

刘长春已担任河南省军区司令员 少将周利不再担任

刘长春已担任河南省军区司令员 少将周利不再担任
2018年06月07日 09:23 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：刘长春已担任河南省军区司令员，空军少将周利不再担任

　　澎湃新闻记者 王俊

　　官方媒体近日披露，在近期的省军区主官集中调整中，刘长春已接替周利空军少将担任河南省军区司令员。

　　据河南省军区所属微信公众号“中原国防”消息，6月6日，河南省军区司令员刘长春带领军地联合工作组一行，对河南省黄河河道及支流部分险工险段和分滞洪区进行了现地勘察。

　　上述消息披露了近期河南省军区司令员调整、刘长春履新的信息。此前，河南省军区司令员职务由空军少将周利担任。

　　近期，国防动员系统陕西、湖南、青海、河北、四川、河南等多个省军区主官出现职务调整。

　　其中，四川省军区原副政委李阳少将升任陕西省军区政委，陆军第78集团军原副军长毕毅少将升任湖南省军区司令员，王秀峰少将调任青海省军区政委，原任青海省军区政委的李宁少将调任河北省军区政委，四川省军区原政委冷志义少将调任军委巡视组副组长、正军职巡视专员。

责任编辑：张义凌

空军军区刘长春
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区